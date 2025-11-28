В Госдуме предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах

https://1prime.ru/20251128/gosduma-865009745.html

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать банки уведомлять супругов заемщиков о заключении кредитных договоров на сумму более 500 тысяч рублей. Обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с соответствующим предложением есть в распоряжении РИА Новости. "В целях защиты имущественных прав граждан и укрепления семейной финансовой стабильности предлагаю обязать кредитные организации направлять супругу/супруге заемщика уведомление о заключении кредитного договора (или договоров) на сумму, превышающую 500 тысяч рублей", - говорится в документе. Отмечается, что данная мера должна применяться при условии, что заемщик состоит в зарегистрированном браке, а также обеспечивать конфиденциальность информации. Инициативой предусматривается, что уведомление будет носить информационный характер и не отменяет самостоятельности принятия финансовых решений каждым из супругов. "Реализация данной инициативы позволит повысить ответственность заемщиков, будет способствовать снижению уровня долговой нагрузки на семьи, предотвращению скрытого закредитования и станет важным шагом в укреплении финансовой культуры и института семьи в целом", - отметил Чернышов.

