Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/gosduma-865009745.html
В Госдуме предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах
В Госдуме предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать банки уведомлять супругов заемщиков о заключении кредитных договоров на сумму более 500 тысяч... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T04:22+0300
2025-11-28T05:04+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865009745.jpg?1764295493
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать банки уведомлять супругов заемщиков о заключении кредитных договоров на сумму более 500 тысяч рублей. Обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с соответствующим предложением есть в распоряжении РИА Новости. "В целях защиты имущественных прав граждан и укрепления семейной финансовой стабильности предлагаю обязать кредитные организации направлять супругу/супруге заемщика уведомление о заключении кредитного договора (или договоров) на сумму, превышающую 500 тысяч рублей", - говорится в документе. Отмечается, что данная мера должна применяться при условии, что заемщик состоит в зарегистрированном браке, а также обеспечивать конфиденциальность информации. Инициативой предусматривается, что уведомление будет носить информационный характер и не отменяет самостоятельности принятия финансовых решений каждым из супругов. "Реализация данной инициативы позволит повысить ответственность заемщиков, будет способствовать снижению уровня долговой нагрузки на семьи, предотвращению скрытого закредитования и станет важным шагом в укреплении финансовой культуры и института семьи в целом", - отметил Чернышов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
04:22 28.11.2025 (обновлено: 05:04 28.11.2025)
 
В Госдуме предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах

В Госдуме предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах более 500 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать банки уведомлять супругов заемщиков о заключении кредитных договоров на сумму более 500 тысяч рублей.
Обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с соответствующим предложением есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях защиты имущественных прав граждан и укрепления семейной финансовой стабильности предлагаю обязать кредитные организации направлять супругу/супруге заемщика уведомление о заключении кредитного договора (или договоров) на сумму, превышающую 500 тысяч рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что данная мера должна применяться при условии, что заемщик состоит в зарегистрированном браке, а также обеспечивать конфиденциальность информации. Инициативой предусматривается, что уведомление будет носить информационный характер и не отменяет самостоятельности принятия финансовых решений каждым из супругов.
"Реализация данной инициативы позволит повысить ответственность заемщиков, будет способствовать снижению уровня долговой нагрузки на семьи, предотвращению скрытого закредитования и станет важным шагом в укреплении финансовой культуры и института семьи в целом", - отметил Чернышов.
 
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала