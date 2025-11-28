https://1prime.ru/20251128/iata-865008882.html
IATA призвала власти Венесуэлы пересмотреть отзыв разрешений на полеты
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает власти Венесуэлы пересмотреть отзыв разрешений на полеты нескольких международных авиакомпаний, обслуживающих страну.
Ранее Венесуэла отозвала концессии у авиакомпаний Iberia, TAP Portugal, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines и GOL. Как заявил венесуэльский Национальный институт гражданской авиации INAC, эта мера связана с тем, что указанные авиакомпании "присоединились к действиям государственного терроризма", продвигаемого правительством США.
"Эти авиакомпании временно приостановили полеты в Венесуэлу и из Венесуэлы после выпуска предупреждений о безопасности полетов правительствами США и Испании. IATA настоятельно призывает власти Венесуэлы пересмотреть отзыв разрешений", - говорится в заявлении.
Как отмечает организация, авиакомпании уделяют первостепенное внимание защите пассажиров и членов экипажа, избегая полетов в зонах повышенного риска.
В IATA заявляют, что авиакомпании подтверждают свою приверженность рынку и готовность восстановить обслуживание, как только позволят условия в ситуации, которая находится вне их контроля.
Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков, в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026.
