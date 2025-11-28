Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о продлении механизма "параллельного импорта" - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о продлении механизма "параллельного импорта"
В Госдуму внесли проект о продлении механизма "параллельного импорта" - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о продлении механизма "параллельного импорта"
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма "параллельного импорта", следует из базы данных нижней палаты... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T21:55+0300
2025-11-28T21:55+0300
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма "параллельного импорта", следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях продления на следующий год отдельных мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Он, в частности, вносит изменения, направленные на продление действия механизма "параллельного импорта" на 2026 год. Это, согласно пояснительной записке, позволит "осуществить насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами". Ранее правительству до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм "параллельного импорта"). Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год. Механизм "параллельного импорта" реализуется в рамках осуществления первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних запретов и ограничений экономического характера. На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности: оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям технических регламентов; организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов; обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий. На следующий год законопроект продлевает также право кабмина принимать решения, предусматривающие вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики, в иные сроки, чем предусмотрены законом "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".
рф
россия, рф, госдума
РОССИЯ, РФ, Госдума
21:55 28.11.2025
 
В Госдуму внесли проект о продлении механизма "параллельного импорта"

Правительство РФ предложило Госдуме продлить на 2026 год механизм параллельного импорта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма "параллельного импорта", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в целях продления на следующий год отдельных мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Он, в частности, вносит изменения, направленные на продление действия механизма "параллельного импорта" на 2026 год. Это, согласно пояснительной записке, позволит "осуществить насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами".
Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год
07:18
Ранее правительству до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм "параллельного импорта").
Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год. Механизм "параллельного импорта" реализуется в рамках осуществления первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних запретов и ограничений экономического характера.
На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности: оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям технических регламентов; организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов; обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий.
На следующий год законопроект продлевает также право кабмина принимать решения, предусматривающие вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики, в иные сроки, чем предусмотрены законом "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".
Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
В Госдуме обсуждают введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью
09:25
 
РОССИЯРФГосдума
 
 
