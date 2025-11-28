https://1prime.ru/20251128/indeks-865030214.html

Фондовые индексы США растут на заявлениях представителей ФРС

2025-11-28T19:57+0300

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом на фоне заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.39 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,64%, до 47 732,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,41%, до 23 304,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,44%, до 6 841,27 пункта. С начала недели Dow Jones вырос на 3,21%, Nasdaq Composite - на 4,73%, S&P 500 - на 3,63%. Аналитики агентства Рейтер отмечают, что отсутствие экономических данных из-за приостановки работы правительства США заставило ФРС с осторожностью относиться к дальнейшему смягчению политики, однако такие влиятельные фигуры, как член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, высказались в поддержку снижения ставки в следующем месяце, что сыграло ключевую роль в восстановлении фондового рынка. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 86,9% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%. "Мы оценивали вероятность снижения ставки в декабре примерно в 30%, а сейчас она превышает 80%. И это, я думаю, очень веская причина для повышения котировок в конце месяца", - сказал агентству Рейтер экономист Lombard Odier Сами Чаар (Samy Chaar).

