https://1prime.ru/20251128/infljatsija-865009966.html
"Сбер" допустил снижение инфляции по итогам года до 6,3 процента
"Сбер" допустил снижение инфляции по итогам года до 6,3 процента - 28.11.2025, ПРАЙМ
"Сбер" допустил снижение инфляции по итогам года до 6,3 процента
Инфляция в России снизится до 6,3-6,6% к концу года, ее динамика создает пространство для решительного снижения ключевой ставки Банка России до 15,5-16% к концу | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T04:31+0300
2025-11-28T04:31+0300
2025-11-28T05:12+0300
финансы
банки
экономика
рф
банк россия
банк россии
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865009966.jpg?1764295952
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России снизится до 6,3-6,6% к концу года, ее динамика создает пространство для решительного снижения ключевой ставки Банка России до 15,5-16% к концу этого года, заявили РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 24 ноября составила 6,92% в годовом выражении против 7,12% на 17 ноября. "Годовые темпы инфляции в базовом прогнозе снизятся с 7,7% год к году в октябре до 6,3–6,6% по итогам года", - сообщили в банке. Ранее в ноябре аналитики ожидали, что по итогам года инфляция снизится до 6,4-6,7%. "Поступившие данные с момента прошлого заседания совета директоров Банка России создают условия для более решительного снижения ключевой ставки до 15,5–16% к концу 2025 года и 12% к концу 2026 года", - отмечают аналитики. Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 19 декабря.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, банк россия, банк россии, сбербанк
Финансы, Банки, Экономика, РФ, банк Россия, Банк России, Сбербанк
"Сбер" допустил снижение инфляции по итогам года до 6,3 процента
Сбербанк: инфляция в России может снизиться до 6,3-6,6 процента к концу года
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России снизится до 6,3-6,6% к концу года, ее динамика создает пространство для решительного снижения ключевой ставки Банка России до 15,5-16% к концу этого года, заявили РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 24 ноября составила 6,92% в годовом выражении против 7,12% на 17 ноября.
"Годовые темпы инфляции в базовом прогнозе снизятся с 7,7% год к году в октябре до 6,3–6,6% по итогам года", - сообщили в банке.
Ранее в ноябре аналитики ожидали, что по итогам года инфляция снизится до 6,4-6,7%.
"Поступившие данные с момента прошлого заседания совета директоров Банка России создают условия для более решительного снижения ключевой ставки до 15,5–16% к концу 2025 года и 12% к концу 2026 года", - отмечают аналитики.
Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 19 декабря.