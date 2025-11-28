"Сбер" допустил снижение инфляции по итогам года до 6,3 процента

https://1prime.ru/20251128/infljatsija-865009966.html

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России снизится до 6,3-6,6% к концу года, ее динамика создает пространство для решительного снижения ключевой ставки Банка России до 15,5-16% к концу этого года, заявили РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 24 ноября составила 6,92% в годовом выражении против 7,12% на 17 ноября. "Годовые темпы инфляции в базовом прогнозе снизятся с 7,7% год к году в октябре до 6,3–6,6% по итогам года", - сообщили в банке. Ранее в ноябре аналитики ожидали, что по итогам года инфляция снизится до 6,4-6,7%. "Поступившие данные с момента прошлого заседания совета директоров Банка России создают условия для более решительного снижения ключевой ставки до 15,5–16% к концу 2025 года и 12% к концу 2026 года", - отмечают аналитики. Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 19 декабря.

