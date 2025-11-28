Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол - 28.11.2025, ПРАЙМ
Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол
Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол - 28.11.2025, ПРАЙМ
Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол
Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости посол | 28.11.2025, ПРАЙМ
АСТРАХАНЬ, 28 ноя - ПРАЙМ. Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан. "Мы недавно были в Татарстане и говорили по этому поводу с раисом (главой - ред.) Татарстана (Рустамом Миннихановым - ред.). Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать", - сказал посол на полях III Астраханского международного форума МТК "Север-Юг-Новые горизонты". Он отметил, что нет конкретных договоренностей, стороны продолжают диалог по этому вопросу. III Астраханский международный форум МТК "Север-Юг-Новые горизонты" проходит с 26 по 28 ноября.
04:37 28.11.2025 (обновлено: 05:24 28.11.2025)
 
Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол

Гулл Хассан: Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов к работе в сельском хозяйстве

АСТРАХАНЬ, 28 ноя - ПРАЙМ. Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.
"Мы недавно были в Татарстане и говорили по этому поводу с раисом (главой - ред.) Татарстана (Рустамом Миннихановым - ред.). Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать", - сказал посол на полях III Астраханского международного форума МТК "Север-Юг-Новые горизонты".
Он отметил, что нет конкретных договоренностей, стороны продолжают диалог по этому вопросу.
III Астраханский международный форум МТК "Север-Юг-Новые горизонты" проходит с 26 по 28 ноября.
 
