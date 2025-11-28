https://1prime.ru/20251128/kabul-865010202.html
Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол
2025-11-28T04:37+0300
2025-11-28T04:37+0300
2025-11-28T05:24+0300
АСТРАХАНЬ, 28 ноя - ПРАЙМ. Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан. "Мы недавно были в Татарстане и говорили по этому поводу с раисом (главой - ред.) Татарстана (Рустамом Миннихановым - ред.). Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать", - сказал посол на полях III Астраханского международного форума МТК "Север-Юг-Новые горизонты". Он отметил, что нет конкретных договоренностей, стороны продолжают диалог по этому вопросу. III Астраханский международный форум МТК "Север-Юг-Новые горизонты" проходит с 26 по 28 ноября.
