Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол

Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол - 28.11.2025, ПРАЙМ

Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов, заявил посол

Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости посол | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T04:37+0300

2025-11-28T04:37+0300

2025-11-28T05:24+0300

АСТРАХАНЬ, 28 ноя - ПРАЙМ. Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан. "Мы недавно были в Татарстане и говорили по этому поводу с раисом (главой - ред.) Татарстана (Рустамом Миннихановым - ред.). Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать", - сказал посол на полях III Астраханского международного форума МТК "Север-Юг-Новые горизонты". Он отметил, что нет конкретных договоренностей, стороны продолжают диалог по этому вопросу. III Астраханский международный форум МТК "Север-Юг-Новые горизонты" проходит с 26 по 28 ноября.

2025

