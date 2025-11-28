Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росрыболовство: рыбная путина в России прошла лучше, чем в 2024 г, в лидерах - Камчатка - 28.11.2025
Росрыболовство: рыбная путина в России прошла лучше, чем в 2024 г, в лидерах - Камчатка
Рыбная путина в России прошла лучше, чем в прошлом году, в лидерах - Камчатский край, сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T02:54+0300
2025-11-28T02:54+0300
россия
экономика
бизнес
камчатский край
росрыболовство
ХАБАРОВСК, 28 ноя - ПРАЙМ. Рыбная путина в России прошла лучше, чем в прошлом году, в лидерах - Камчатский край, сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. "В целом, путина прошла достаточно неплохо, гораздо лучше, чем в прошлом году", - сказал Шестаков журналистам перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета. Он отметил, что в лидерах по вылову биоресурсов - Камчатский край. За путину-2025 выловлено 335 тысяч тонн рыбы. Красной икры будет произведено на 35% больше, чем в прошлом году, сообщил также Шестаков. "И, конечно, российский внутренний рынок будет обеспечен красной рыбой и красной икрой", - заключил руководитель Росрыболовства.
россия, бизнес, камчатский край, росрыболовство
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, Камчатский край, Росрыболовство
02:54 28.11.2025
 

Росрыболовство: рыбная путина в России прошла лучше, чем в 2024 г, в лидерах - Камчатка

ХАБАРОВСК, 28 ноя - ПРАЙМ. Рыбная путина в России прошла лучше, чем в прошлом году, в лидерах - Камчатский край, сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
"В целом, путина прошла достаточно неплохо, гораздо лучше, чем в прошлом году", - сказал Шестаков журналистам перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета.
Он отметил, что в лидерах по вылову биоресурсов - Камчатский край.
За путину-2025 выловлено 335 тысяч тонн рыбы. Красной икры будет произведено на 35% больше, чем в прошлом году, сообщил также Шестаков.
"И, конечно, российский внутренний рынок будет обеспечен красной рыбой и красной икрой", - заключил руководитель Росрыболовства.
 
Заголовок открываемого материала