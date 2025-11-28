https://1prime.ru/20251128/kamchatka-865008993.html

Росрыболовство: рыбная путина в России прошла лучше, чем в 2024 г, в лидерах - Камчатка

Рыбная путина в России прошла лучше, чем в прошлом году, в лидерах - Камчатский край, сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. | 28.11.2025

ХАБАРОВСК, 28 ноя - ПРАЙМ. Рыбная путина в России прошла лучше, чем в прошлом году, в лидерах - Камчатский край, сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. "В целом, путина прошла достаточно неплохо, гораздо лучше, чем в прошлом году", - сказал Шестаков журналистам перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета. Он отметил, что в лидерах по вылову биоресурсов - Камчатский край. За путину-2025 выловлено 335 тысяч тонн рыбы. Красной икры будет произведено на 35% больше, чем в прошлом году, сообщил также Шестаков. "И, конечно, российский внутренний рынок будет обеспечен красной рыбой и красной икрой", - заключил руководитель Росрыболовства.

