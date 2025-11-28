https://1prime.ru/20251128/kiberataka-865025497.html
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании - 28.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании
Число кибератак на логистические компании в России вырастет перед Новым годом - хакерские атаки будут запускаться в том числе для получения коммерческой выгоды, | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T16:57+0300
2025-11-28T16:57+0300
2025-11-28T16:57+0300
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571471_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_df8f16a76a6b719f96d1ce0db24bfeda.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Число кибератак на логистические компании в России вырастет перед Новым годом - хакерские атаки будут запускаться в том числе для получения коммерческой выгоды, такими прогнозами с РИА новости поделились в компании "Нейроинформ". "Логистическим компаниям нужно быть готовыми к тому, что в декабре этого года хакеры будут запускать различные типы вредоносных кибератак для получения коммерческой выгоды. К таким выводам аналитики компании пришли, опираясь на свой профессиональный опыт в области анализа и оценки киберрисков, а также на данные, полученные в ходе изучения наиболее распространенных киберугроз в России в течение последних лет", - сказали в компании. По прогнозам специалистов, число DDoS-атак на логистическую сферу в декабре этого года может вырасти в 3-4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В этот период у компаний из этой сферы начинается высокий сезон, возрастают объемы перевозок и количество заказов по доставке грузов - любые сбои в работе организаций могут нанести максимальный ущерб бизнесу. В это время хакеры понимают, что компании согласятся на выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода. Как рассказали эксперты, DDoS-атаки могут быть направлены на онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, системы отслеживания отправлений и порталы для управления перевозками. "Помимо этого, перед новогодними праздниками может произойти всплеск кибератак на логистические компании с использованием программ-вымогателей. По предварительным оценкам экспертов "Нейроинформ", количество подобных атак в декабре 2025 года может вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с ноябрем этого года. Программы-вымогатели предназначены для блокировки доступа к системе или шифрования пользовательских данных с последующим требованием выкупа", - добавили в "Нейроинформ".
https://1prime.ru/20251015/kasperskij-863518893.html
https://1prime.ru/20251009/kiberugrozy-863328087.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571471_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_fdccdf20ce16f5e26f6de59d5d4c8a37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании перед Новым годом
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Число кибератак на логистические компании в России вырастет перед Новым годом - хакерские атаки будут запускаться в том числе для получения коммерческой выгоды, такими прогнозами с РИА новости поделились в компании "Нейроинформ".
"Логистическим компаниям нужно быть готовыми к тому, что в декабре этого года хакеры будут запускать различные типы вредоносных кибератак для получения коммерческой выгоды. К таким выводам аналитики компании пришли, опираясь на свой профессиональный опыт в области анализа и оценки киберрисков, а также на данные, полученные в ходе изучения наиболее распространенных киберугроз в России в течение последних лет", - сказали в компании.
Касперский рассказал об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру
По прогнозам специалистов, число DDoS-атак на логистическую сферу в декабре этого года может вырасти в 3-4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В этот период у компаний из этой сферы начинается высокий сезон, возрастают объемы перевозок и количество заказов по доставке грузов - любые сбои в работе организаций могут нанести максимальный ущерб бизнесу. В это время хакеры понимают, что компании согласятся на выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода.
Как рассказали эксперты, DDoS-атаки могут быть направлены на онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, системы отслеживания отправлений и порталы для управления перевозками.
"Помимо этого, перед новогодними праздниками может произойти всплеск кибератак на логистические компании с использованием программ-вымогателей. По предварительным оценкам экспертов "Нейроинформ", количество подобных атак в декабре 2025 года может вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с ноябрем этого года. Программы-вымогатели предназначены для блокировки доступа к системе или шифрования пользовательских данных с последующим требованием выкупа", - добавили в "Нейроинформ".
Эксперты сообщили о росте числа кибератак в российском финансовом секторе