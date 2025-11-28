Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/kiberataka-865025497.html
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании - 28.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании
Число кибератак на логистические компании в России вырастет перед Новым годом - хакерские атаки будут запускаться в том числе для получения коммерческой выгоды, | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T16:57+0300
2025-11-28T16:57+0300
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571471_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_df8f16a76a6b719f96d1ce0db24bfeda.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Число кибератак на логистические компании в России вырастет перед Новым годом - хакерские атаки будут запускаться в том числе для получения коммерческой выгоды, такими прогнозами с РИА новости поделились в компании "Нейроинформ". "Логистическим компаниям нужно быть готовыми к тому, что в декабре этого года хакеры будут запускать различные типы вредоносных кибератак для получения коммерческой выгоды. К таким выводам аналитики компании пришли, опираясь на свой профессиональный опыт в области анализа и оценки киберрисков, а также на данные, полученные в ходе изучения наиболее распространенных киберугроз в России в течение последних лет", - сказали в компании. По прогнозам специалистов, число DDoS-атак на логистическую сферу в декабре этого года может вырасти в 3-4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В этот период у компаний из этой сферы начинается высокий сезон, возрастают объемы перевозок и количество заказов по доставке грузов - любые сбои в работе организаций могут нанести максимальный ущерб бизнесу. В это время хакеры понимают, что компании согласятся на выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода. Как рассказали эксперты, DDoS-атаки могут быть направлены на онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, системы отслеживания отправлений и порталы для управления перевозками. "Помимо этого, перед новогодними праздниками может произойти всплеск кибератак на логистические компании с использованием программ-вымогателей. По предварительным оценкам экспертов "Нейроинформ", количество подобных атак в декабре 2025 года может вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с ноябрем этого года. Программы-вымогатели предназначены для блокировки доступа к системе или шифрования пользовательских данных с последующим требованием выкупа", - добавили в "Нейроинформ".
https://1prime.ru/20251015/kasperskij-863518893.html
https://1prime.ru/20251009/kiberugrozy-863328087.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571471_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_fdccdf20ce16f5e26f6de59d5d4c8a37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
16:57 28.11.2025
 
Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании

Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании перед Новым годом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Число кибератак на логистические компании в России вырастет перед Новым годом - хакерские атаки будут запускаться в том числе для получения коммерческой выгоды, такими прогнозами с РИА новости поделились в компании "Нейроинформ".
"Логистическим компаниям нужно быть готовыми к тому, что в декабре этого года хакеры будут запускать различные типы вредоносных кибератак для получения коммерческой выгоды. К таким выводам аналитики компании пришли, опираясь на свой профессиональный опыт в области анализа и оценки киберрисков, а также на данные, полученные в ходе изучения наиболее распространенных киберугроз в России в течение последних лет", - сказали в компании.
Касперский рассказал об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру
15 октября, 06:50
По прогнозам специалистов, число DDoS-атак на логистическую сферу в декабре этого года может вырасти в 3-4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В этот период у компаний из этой сферы начинается высокий сезон, возрастают объемы перевозок и количество заказов по доставке грузов - любые сбои в работе организаций могут нанести максимальный ущерб бизнесу. В это время хакеры понимают, что компании согласятся на выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода.
Как рассказали эксперты, DDoS-атаки могут быть направлены на онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, системы отслеживания отправлений и порталы для управления перевозками.
"Помимо этого, перед новогодними праздниками может произойти всплеск кибератак на логистические компании с использованием программ-вымогателей. По предварительным оценкам экспертов "Нейроинформ", количество подобных атак в декабре 2025 года может вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с ноябрем этого года. Программы-вымогатели предназначены для блокировки доступа к системе или шифрования пользовательских данных с последующим требованием выкупа", - добавили в "Нейроинформ".
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Эксперты сообщили о росте числа кибератак в российском финансовом секторе
9 октября, 11:52
 
ТехнологииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала