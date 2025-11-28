https://1prime.ru/20251128/kiberataka-865025497.html

Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании

Эксперты прогнозируют всплеск кибератак на логистические компании

28.11.2025

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Число кибератак на логистические компании в России вырастет перед Новым годом - хакерские атаки будут запускаться в том числе для получения коммерческой выгоды, такими прогнозами с РИА новости поделились в компании "Нейроинформ". "Логистическим компаниям нужно быть готовыми к тому, что в декабре этого года хакеры будут запускать различные типы вредоносных кибератак для получения коммерческой выгоды. К таким выводам аналитики компании пришли, опираясь на свой профессиональный опыт в области анализа и оценки киберрисков, а также на данные, полученные в ходе изучения наиболее распространенных киберугроз в России в течение последних лет", - сказали в компании. По прогнозам специалистов, число DDoS-атак на логистическую сферу в декабре этого года может вырасти в 3-4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В этот период у компаний из этой сферы начинается высокий сезон, возрастают объемы перевозок и количество заказов по доставке грузов - любые сбои в работе организаций могут нанести максимальный ущерб бизнесу. В это время хакеры понимают, что компании согласятся на выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода. Как рассказали эксперты, DDoS-атаки могут быть направлены на онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, системы отслеживания отправлений и порталы для управления перевозками. "Помимо этого, перед новогодними праздниками может произойти всплеск кибератак на логистические компании с использованием программ-вымогателей. По предварительным оценкам экспертов "Нейроинформ", количество подобных атак в декабре 2025 года может вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с ноябрем этого года. Программы-вымогатели предназначены для блокировки доступа к системе или шифрования пользовательских данных с последующим требованием выкупа", - добавили в "Нейроинформ".

