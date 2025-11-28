Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр иностранных дел Китая посетит Россию - 28.11.2025
Министр иностранных дел Китая посетит Россию
Министр иностранных дел Китая посетит Россию - 28.11.2025
Министр иностранных дел Китая посетит Россию
Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. | 28.11.2025
2025-11-28T11:05+0300
2025-11-28T11:27+0300
ПЕКИН, 28 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Член политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 1–2 декабря посетит Россию для проведения 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности", - сказала дипломат.Мао Нин отметила, что Ван И посетит РФ по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.Дипломат подчеркнула, визит Ван И в Россию для участия в консультациях направлен на углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также на укрепление взаимодействия и координации по важным вопросам, затрагивающим интересы стратегической безопасности обеих стран.
11:05 28.11.2025 (обновлено: 11:27 28.11.2025)
 
Министр иностранных дел Китая посетит Россию

Глава МИД Китая Ван И посетит Россиию1-2 декабря

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ПЕКИН, 28 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Член политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 1–2 декабря посетит Россию для проведения 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности", - сказала дипломат.
Мао Нин отметила, что Ван И посетит РФ по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.
Дипломат подчеркнула, визит Ван И в Россию для участия в консультациях направлен на углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также на укрепление взаимодействия и координации по важным вопросам, затрагивающим интересы стратегической безопасности обеих стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Лавров встретился с главой МИД Китая в Куала-Лумпуре
10 июля, 11:15
 
