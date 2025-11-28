https://1prime.ru/20251128/kitay-865017905.html
Министр иностранных дел Китая посетит Россию
Министр иностранных дел Китая посетит Россию - 28.11.2025, ПРАЙМ
Министр иностранных дел Китая посетит Россию
Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T11:05+0300
2025-11-28T11:05+0300
2025-11-28T11:27+0300
мировая экономика
россия
китай
рф
ван и
сергей шойгу
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288702_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_8a74e05bb96c0aa7a82e6ea22db1606f.jpg
ПЕКИН, 28 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Член политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 1–2 декабря посетит Россию для проведения 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности", - сказала дипломат.Мао Нин отметила, что Ван И посетит РФ по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.Дипломат подчеркнула, визит Ван И в Россию для участия в консультациях направлен на углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также на укрепление взаимодействия и координации по важным вопросам, затрагивающим интересы стратегической безопасности обеих стран.
https://1prime.ru/20250710/lavrov--859356256.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288702_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_a1c07958ea95df97c808bcc77d6d9cea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, рф, ван и, сергей шойгу, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Ван И, Сергей Шойгу, МИД
Министр иностранных дел Китая посетит Россию
Глава МИД Китая Ван И посетит Россиию1-2 декабря