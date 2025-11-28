Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик предупредил КНР о риске финансового "пузыря" - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/kitay-865025837.html
Аналитик предупредил КНР о риске финансового "пузыря"
Аналитик предупредил КНР о риске финансового "пузыря" - 28.11.2025, ПРАЙМ
Аналитик предупредил КНР о риске финансового "пузыря"
Китаю следует подходить с осторожностью к инвестированию в полупроводниковую отрасль, поскольку стремительное наращивание производственных мощностей рискует... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T17:05+0300
2025-11-28T17:05+0300
китай
nikkei
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Китаю следует подходить с осторожностью к инвестированию в полупроводниковую отрасль, поскольку стремительное наращивание производственных мощностей рискует создать финансовый "пузырь", заявил РИА Новости эксперт аналитической компании "Эйлер" Беннетт Керр. Почти четверть китайских компаний в январе-сентябре текущего года ушли в минус, как сообщило японское издание Nikkei. При этом полупроводниковая отрасль, наоборот, зафиксировала рост чистой прибыли - на 50% за девять месяцев в годовом выражении. Эксперт предупреждает, что резкий подъем этого сектора по сравнению с остальными сегментами экономики Китая рискует обернуться "пузырем" - переоценкой активов и резким падением их стоимости. "Рост котировок и инвестиций в чипы уже привел к резкому подъему сектора по сравнению с остальной экономикой. Если приток капитала сопровождается слишком быстрым расширением производственных мощностей без устойчивого конечного спроса, это может породить "пузырь" в отдельных подотрезках: оборудование, мелкие разработчики", - объяснил аналитик. Инвестиции в высокотехнологичную отрасль и перераспределение капитала изменяют структуру промышленности - она становится ориентированной на продукцию с более высокой добавленной стоимостью, отметил эксперт "Эйлер". Однако такая резкая перестройка может привести к завышению цен на активы технологий, предупредил Керр. Для того, чтобы этого избежать кризиса, необходимо учитывать уровень реального конечного потребления и уже на его основе "осторожно" согласовывать промышленные субсидии, полагает эксперт. Также следует отбирать технологические проекты по принципу экономической эффективности, которой они обладают. Эксперт прогнозирует, что полупроводниковая отрасль будет демонстрировать "хорошие" результаты в ближайшие один-два года. Затем рост прибыльности будет зависеть от успехов сектора и "потребует технологических прорывов", как подчеркнул Керр. Также для того, чтобы отрасль оставалась устойчивой, необходимо продолжать снижать зависимость от импортного оборудования. "Полупроводники могут смягчить, но не компенсировать системную слабость в недвижимости и автопроме без параллельной стабилизации этих секторов", - напомнил эксперт.
https://1prime.ru/20251126/kitay-864968536.html
https://1prime.ru/20251126/kitay-864961246.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, nikkei, финансы
КИТАЙ, Nikkei, Финансы
17:05 28.11.2025
 
Аналитик предупредил КНР о риске финансового "пузыря"

Аналитик Керр: Китаю нужно осторожно инвестировать в развитие чипов во избежание "пузыря"

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Китаю следует подходить с осторожностью к инвестированию в полупроводниковую отрасль, поскольку стремительное наращивание производственных мощностей рискует создать финансовый "пузырь", заявил РИА Новости эксперт аналитической компании "Эйлер" Беннетт Керр.
Почти четверть китайских компаний в январе-сентябре текущего года ушли в минус, как сообщило японское издание Nikkei. При этом полупроводниковая отрасль, наоборот, зафиксировала рост чистой прибыли - на 50% за девять месяцев в годовом выражении. Эксперт предупреждает, что резкий подъем этого сектора по сравнению с остальными сегментами экономики Китая рискует обернуться "пузырем" - переоценкой активов и резким падением их стоимости.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая
26 ноября, 21:28
"Рост котировок и инвестиций в чипы уже привел к резкому подъему сектора по сравнению с остальной экономикой. Если приток капитала сопровождается слишком быстрым расширением производственных мощностей без устойчивого конечного спроса, это может породить "пузырь" в отдельных подотрезках: оборудование, мелкие разработчики", - объяснил аналитик.
Инвестиции в высокотехнологичную отрасль и перераспределение капитала изменяют структуру промышленности - она становится ориентированной на продукцию с более высокой добавленной стоимостью, отметил эксперт "Эйлер".
Однако такая резкая перестройка может привести к завышению цен на активы технологий, предупредил Керр. Для того, чтобы этого избежать кризиса, необходимо учитывать уровень реального конечного потребления и уже на его основе "осторожно" согласовывать промышленные субсидии, полагает эксперт. Также следует отбирать технологические проекты по принципу экономической эффективности, которой они обладают.
Эксперт прогнозирует, что полупроводниковая отрасль будет демонстрировать "хорошие" результаты в ближайшие один-два года. Затем рост прибыльности будет зависеть от успехов сектора и "потребует технологических прорывов", как подчеркнул Керр. Также для того, чтобы отрасль оставалась устойчивой, необходимо продолжать снижать зависимость от импортного оборудования.
"Полупроводники могут смягчить, но не компенсировать системную слабость в недвижимости и автопроме без параллельной стабилизации этих секторов", - напомнил эксперт.
Саммит ЕС-КНР в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia
26 ноября, 18:36
 
КИТАЙNikkeiФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала