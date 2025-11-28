https://1prime.ru/20251128/kitay-865025837.html

Аналитик предупредил КНР о риске финансового "пузыря"

Аналитик предупредил КНР о риске финансового "пузыря"

китай

nikkei

финансы

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Китаю следует подходить с осторожностью к инвестированию в полупроводниковую отрасль, поскольку стремительное наращивание производственных мощностей рискует создать финансовый "пузырь", заявил РИА Новости эксперт аналитической компании "Эйлер" Беннетт Керр. Почти четверть китайских компаний в январе-сентябре текущего года ушли в минус, как сообщило японское издание Nikkei. При этом полупроводниковая отрасль, наоборот, зафиксировала рост чистой прибыли - на 50% за девять месяцев в годовом выражении. Эксперт предупреждает, что резкий подъем этого сектора по сравнению с остальными сегментами экономики Китая рискует обернуться "пузырем" - переоценкой активов и резким падением их стоимости. "Рост котировок и инвестиций в чипы уже привел к резкому подъему сектора по сравнению с остальной экономикой. Если приток капитала сопровождается слишком быстрым расширением производственных мощностей без устойчивого конечного спроса, это может породить "пузырь" в отдельных подотрезках: оборудование, мелкие разработчики", - объяснил аналитик. Инвестиции в высокотехнологичную отрасль и перераспределение капитала изменяют структуру промышленности - она становится ориентированной на продукцию с более высокой добавленной стоимостью, отметил эксперт "Эйлер". Однако такая резкая перестройка может привести к завышению цен на активы технологий, предупредил Керр. Для того, чтобы этого избежать кризиса, необходимо учитывать уровень реального конечного потребления и уже на его основе "осторожно" согласовывать промышленные субсидии, полагает эксперт. Также следует отбирать технологические проекты по принципу экономической эффективности, которой они обладают. Эксперт прогнозирует, что полупроводниковая отрасль будет демонстрировать "хорошие" результаты в ближайшие один-два года. Затем рост прибыльности будет зависеть от успехов сектора и "потребует технологических прорывов", как подчеркнул Керр. Также для того, чтобы отрасль оставалась устойчивой, необходимо продолжать снижать зависимость от импортного оборудования. "Полупроводники могут смягчить, но не компенсировать системную слабость в недвижимости и автопроме без параллельной стабилизации этих секторов", - напомнил эксперт.

китай

