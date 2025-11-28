Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-28T02:15+0300
2025-11-28T02:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
сеул
москва
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Суммарно за десять месяцев текущего года Сеул закупил у Москвы алюминия и изделий из него чуть более чем на 1,11 миллиарда долларов - это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, суммарный объем впервые превысил 1 миллиард долларов. Южнокорейский импорт в октябре составил 121,9 миллиона долларов, что на 8% больше, чем месяц назад, и на четверть больше показателя аналогичного периода годом ранее. По большей части корейцы приобретают у россиян необработанный алюминий - по итогам десяти месяцев этого года в Страну утренней свежести его прибыло на 1,1 миллиарда долларов - в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период год назад. Еще на 5,6 миллиона долларов корейцы импортировали алюминиевые листы толщиной от 0,2 миллиметра (-2% к показателю за аналогичный прошлогодний период) и на 5,4 миллиона долларов - алюминиевую проволоку (-16%). Таким образом, Россия по итогам десяти месяцев поднялась на 2-е место с 3-го среди основных поставщиков алюминия и изделий из него в Южную Корею. Лидером остался Китай (с поставками на 1,45 миллиарда долларов), в пятерку также вошли Австралия (910,2 миллиона), США (612,1 миллиона) и Индия (491,3 миллиона долларов).
россия, мировая экономика, южная корея, сеул, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, МОСКВА
02:15 28.11.2025
 
Южная Корея впервые в истории купила алюминия у России

Южная Корея впервые в истории купила алюминия у России более чем на миллиард долларов

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Суммарно за десять месяцев текущего года Сеул закупил у Москвы алюминия и изделий из него чуть более чем на 1,11 миллиарда долларов - это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, суммарный объем впервые превысил 1 миллиард долларов.
Южнокорейский импорт в октябре составил 121,9 миллиона долларов, что на 8% больше, чем месяц назад, и на четверть больше показателя аналогичного периода годом ранее.
По большей части корейцы приобретают у россиян необработанный алюминий - по итогам десяти месяцев этого года в Страну утренней свежести его прибыло на 1,1 миллиарда долларов - в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период год назад. Еще на 5,6 миллиона долларов корейцы импортировали алюминиевые листы толщиной от 0,2 миллиметра (-2% к показателю за аналогичный прошлогодний период) и на 5,4 миллиона долларов - алюминиевую проволоку (-16%).
Таким образом, Россия по итогам десяти месяцев поднялась на 2-е место с 3-го среди основных поставщиков алюминия и изделий из него в Южную Корею. Лидером остался Китай (с поставками на 1,45 миллиарда долларов), в пятерку также вошли Австралия (910,2 миллиона), США (612,1 миллиона) и Индия (491,3 миллиона долларов).
 
