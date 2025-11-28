https://1prime.ru/20251128/koreja-865008796.html

Южная Корея впервые в истории купила алюминия у России

Южная Корея впервые в истории купила алюминия у России - 28.11.2025, ПРАЙМ

Южная Корея впервые в истории купила алюминия у России

Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T02:15+0300

2025-11-28T02:15+0300

2025-11-28T02:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

южная корея

сеул

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865008796.jpg?1764285347

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Суммарно за десять месяцев текущего года Сеул закупил у Москвы алюминия и изделий из него чуть более чем на 1,11 миллиарда долларов - это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, суммарный объем впервые превысил 1 миллиард долларов. Южнокорейский импорт в октябре составил 121,9 миллиона долларов, что на 8% больше, чем месяц назад, и на четверть больше показателя аналогичного периода годом ранее. По большей части корейцы приобретают у россиян необработанный алюминий - по итогам десяти месяцев этого года в Страну утренней свежести его прибыло на 1,1 миллиарда долларов - в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период год назад. Еще на 5,6 миллиона долларов корейцы импортировали алюминиевые листы толщиной от 0,2 миллиметра (-2% к показателю за аналогичный прошлогодний период) и на 5,4 миллиона долларов - алюминиевую проволоку (-16%). Таким образом, Россия по итогам десяти месяцев поднялась на 2-е место с 3-го среди основных поставщиков алюминия и изделий из него в Южную Корею. Лидером остался Китай (с поставками на 1,45 миллиарда долларов), в пятерку также вошли Австралия (910,2 миллиона), США (612,1 миллиона) и Индия (491,3 миллиона долларов).

южная корея

сеул

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, южная корея, сеул, москва