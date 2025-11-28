https://1prime.ru/20251128/kritika-865034702.html
Французы обрушились с критикой на Макрона после выступления Путина
Французы обрушились с критикой на Макрона после выступления Путина - 28.11.2025, ПРАЙМ
Французы обрушились с критикой на Макрона после выступления Путина
Читатели французского издания Le Figaro выразили бурное недовольство президентом Франции Эммануэлем Макроном после выступления Владимира Путина по итогам визита | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T23:01+0300
2025-11-28T23:01+0300
2025-11-28T23:01+0300
в мире
европа
франция
москва
владимир путин
мид
le figaro
нато
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro выразили бурное недовольство президентом Франции Эммануэлем Макроном после выступления Владимира Путина по итогам визита в Киргизию.Накануне российский президент на пресс-конференции заявил, что утверждения о намерениях Москвы атаковать Европу звучат абсурдно."Если будет заключено мирное соглашение, что останется делать Макрону? Его замысел заключался в том, чтобы втянуть нас всех в вооруженный конфликт, дабы получить возможность остаться у власти вопреки какой-либо демократической логике, и это меня нисколько не удивляет", — написал один из комментаторов."Макрону пора испытать на себе безработицу! На Украине наметилось движение к миру!", — с критикой отметил другой пользователь."Идея о том, что Россия нападет на Европу и Францию, короче говоря, на НАТО, – это концепция, которую разработал Макрон для обладателей простых умов. Не заблуждайтесь, он и сам в это не верит и преследует другие цели", — подчеркнул еще один."Из всего происходящего можно сделать как минимум один вывод: не следует оставлять будущее нашей страны в руках фон дер Ляйен, Макрона и Барро – и все сразу пойдет лучше!" — заключил другой читатель.В последние годы Россия зафиксировала беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс активно расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию российской агрессии. В Москве неоднократно выражали озабоченность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД подчеркивали, что власти России остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20251128/ukhod-865034539.html
https://1prime.ru/20251128/front-865033509.html
европа
франция
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, франция, москва, владимир путин, мид, le figaro, нато, эммануэль макрон
В мире, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, МИД, Le Figaro, НАТО, Эммануэль Макрон