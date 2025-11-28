https://1prime.ru/20251128/kritika-865034702.html

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro выразили бурное недовольство президентом Франции Эммануэлем Макроном после выступления Владимира Путина по итогам визита в Киргизию.Накануне российский президент на пресс-конференции заявил, что утверждения о намерениях Москвы атаковать Европу звучат абсурдно."Если будет заключено мирное соглашение, что останется делать Макрону? Его замысел заключался в том, чтобы втянуть нас всех в вооруженный конфликт, дабы получить возможность остаться у власти вопреки какой-либо демократической логике, и это меня нисколько не удивляет", — написал один из комментаторов."Макрону пора испытать на себе безработицу! На Украине наметилось движение к миру!", — с критикой отметил другой пользователь."Идея о том, что Россия нападет на Европу и Францию, короче говоря, на НАТО, – это концепция, которую разработал Макрон для обладателей простых умов. Не заблуждайтесь, он и сам в это не верит и преследует другие цели", — подчеркнул еще один."Из всего происходящего можно сделать как минимум один вывод: не следует оставлять будущее нашей страны в руках фон дер Ляйен, Макрона и Барро – и все сразу пойдет лучше!" — заключил другой читатель.В последние годы Россия зафиксировала беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс активно расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию российской агрессии. В Москве неоднократно выражали озабоченность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД подчеркивали, что власти России остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

