https://1prime.ru/20251128/kuba-865009825.html

На Кубе откроют завод по сборке светодиодных светильников

На Кубе откроют завод по сборке светодиодных светильников - 28.11.2025, ПРАЙМ

На Кубе откроют завод по сборке светодиодных светильников

Российская компания ISR (Intelligent Systems Russia) подписала соглашение с Электроэнергетическим объединением Кубы UNE об открытии в Санта-Кларе завода по... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T04:22+0300

2025-11-28T04:22+0300

2025-11-28T05:11+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

куба

латинская америка

чили

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865009825.jpg?1764295900

ГАВАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российская компания ISR (Intelligent Systems Russia) подписала соглашение с Электроэнергетическим объединением Кубы UNE об открытии в Санта-Кларе завода по сборке светодиодных светильников, сообщил РИА Новости директор по продажам российской компании Александр Бурукин. "Сегодня мы подписали соглашение о партнерстве с местной корпорацией UNE для открытия совместного производства. Комплектующие пока что будут поставляться из России, но мы будем постепенно увеличивать локализацию - производить на месте крупные узлы, пластиковые детали, и мы готовы дойти вплоть до открытия здесь линии производства светодиодов", - сказал Бурукин в ходе Гаванской международной ярмарки (FIHAV 2025). Компания с 2019 года занимается поставкой светильников на Кубу и сперва поставляла готовую продукцию. Следующим шагом стала ее поставка в разобранном виде для крупноузловой сборки на месте, после чего пришла идея совместного производства. "Светильники, произведенные на Кубе, мы сможем экспортировать в страны Латинской Америки. В прошлом году мы посетили Чили, Боливию, Аргентину, Колумбию, и везде наши продукты вызвали интерес. Мы надеемся вскоре начать производство на Кубе - весной - и быстро приступить к экспорту в эти страны", - добавил Бурукин. ISR уже поставила на остров около 8 тысяч светодиодных светильников для уличного освещения Гаваны, Мариэля, Варадеро и других кубинских городов. По словам директора компании, потенциал производства для Латинской Америки они оценивают в 80 тысяч единиц. "Помимо светильников, мы занимаемся системами управления освещением. И может быть в будущем здесь также реализуем проект по внедрению системы умного освещения. Таким образом достигается двойная экономия электроэнергии - за счет энергосберегающей технологии и системы управления", - отметил он. Три года назад, на FIHAV 2022, российская компания получила золотую медаль за представленную на выставке продукцию, включая светодиодные светильники для уличного освещения. На церемонии открытия российского павильона на FIHAV 2025 кубинский вице-премьер и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага отметил соглашение между ISR и UNE как пример сотрудничества между странами. ISR входит в группу "РЭСТО", которая объединяет предприятия по разработке, поставке и инсталляции программно-аппаратных решений в сферах энергетики, уличного и внутреннего освещения, систем отображения информации, а также решений в области Smart City.

куба

латинская америка

чили

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, куба, латинская америка, чили