https://1prime.ru/20251128/kuvejt-865011721.html

В Кувейте госслужащий десять лет получал зарплату, но не ходил на работу

В Кувейте госслужащий десять лет получал зарплату, но не ходил на работу - 28.11.2025, ПРАЙМ

В Кувейте госслужащий десять лет получал зарплату, но не ходил на работу

Кассационный суд Кувейта приговорил к пяти годам тюремного заключения госслужащего, который десять лет получал зарплату, но не ходил на работу, сообщила... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T05:56+0300

2025-11-28T05:56+0300

2025-11-28T06:31+0300

экономика

общество

кувейт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865011721.jpg?1764300668

ДОХА, 28 ноя - ПРАЙМ. Кассационный суд Кувейта приговорил к пяти годам тюремного заключения госслужащего, который десять лет получал зарплату, но не ходил на работу, сообщила кувейтская газета Al Qabas со ссылкой на материалы дела. При этом высший суд страны отменил предыдущие решения уголовного и апелляционного судов, которые его оправдали. Согласно материалам дела, мужчина, работавший в отделе по оказанию услуг подданным, продолжал ежемесячно получать зарплату в течение десяти лет, несмотря на то, что больше не исполнял свои обязанности. Расследование показало, что заработная плата выплачивалась без каких-либо оснований, что побудило власти возбудить против него уголовное дело по статье "незаконное обогащение и нецелевое использование государственных средств". Издание привело решение суда, согласно которому "обвиняемый приговаривается к пятилетнему тюремному заключению, возмещению потраченных на выплату зарплаты средств в размере 104 тысяч динаров (339 тысяч долларов), выплате штрафа в двойном размере от выплаченных средств, а также подлежит увольнению с должности". Кассационный суд установил, что "представленные доказательства ясно подтверждают длительное отсутствие подсудимого на работе и незаконное получение им государственных средств".

кувейт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кувейт