Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной - 28.11.2025
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной - 28.11.2025, ПРАЙМ
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Балашихинский городской суд Подмосковья назначил от 4 до 7 лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T13:43+0300
2025-11-28T13:43+0300
БАЛАШИХА (Московская обл.), 28 ноя - ПРАЙМ. Балашихинский городской суд Подмосковья назначил от 4 до 7 лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Курьер Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил 7 лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий – 7 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – 4 года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей. В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора. Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.
13:43 28.11.2025
 
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Фигуранты дела об афере с квартирой Долиной получили 4-7 лет колонии

Певица Лариса Долина.
Певица Лариса Долина. - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Певица Лариса Долина.. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
БАЛАШИХА (Московская обл.), 28 ноя - ПРАЙМ. Балашихинский городской суд Подмосковья назначил от 4 до 7 лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Курьер Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил 7 лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий – 7 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – 4 года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
В ГД рассказали о всплеске возврата проданных квартир после дела Долиной
07:08
07:08
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.
Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.
Певица Лариса Долина. - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Покупательница квартиры Долиной обратится в Верховный суд
Вчера, 12:52
Вчера, 12:52
 
