https://1prime.ru/20251128/kvartira-865025104.html
Квартира Долиной остается под арестом
Квартира Долиной остается под арестом - 28.11.2025, ПРАЙМ
Квартира Долиной остается под арестом
На московской квартире певицы Ларисы Долиной пока остается обременение в виде ареста, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T16:37+0300
2025-11-28T16:37+0300
2025-11-28T16:37+0300
недвижимость
бизнес
финансы
московская область
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861954584_0:522:1337:1274_1920x0_80_0_0_1f230a0c8b65b06f91cb61d4090643b7.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. На московской квартире певицы Ларисы Долиной пока остается обременение в виде ареста, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости. В пятницу Балашихинский городской суд Подмосковья назначил от 4 до 7 лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной. Фигуранты, в числе прочего, лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Как указано в материалах, в настоящее время на квартире Долиной еще числится обременение в виде ареста, который был установлен в августе прошлого года. Согласно материалам, общая площадь квартиры составляет 236,3 квадратных метра, а ее кадастровая стоимость превышает 123,2 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20251128/kvartira-865021229.html
московская область
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861954584_0:396:1337:1399_1920x0_80_0_0_6c9bc9ddd7dc5ebf1bc6aeffad18210d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, финансы, московская область, москва
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Московская область, МОСКВА
Квартира Долиной остается под арестом
Квартира Долиной остается под арестом, выяснило РИА Новости
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. На московской квартире певицы Ларисы Долиной пока остается обременение в виде ареста, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.
В пятницу Балашихинский городской суд Подмосковья
назначил от 4 до 7 лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной. Фигуранты, в числе прочего, лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы
.
Как указано в материалах, в настоящее время на квартире Долиной еще числится обременение в виде ареста, который был установлен в августе прошлого года.
Согласно материалам, общая площадь квартиры составляет 236,3 квадратных метра, а ее кадастровая стоимость превышает 123,2 миллиона рублей.
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной