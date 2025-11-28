https://1prime.ru/20251128/kvartira-865025104.html

Квартира Долиной остается под арестом

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. На московской квартире певицы Ларисы Долиной пока остается обременение в виде ареста, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости. В пятницу Балашихинский городской суд Подмосковья назначил от 4 до 7 лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной. Фигуранты, в числе прочего, лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Как указано в материалах, в настоящее время на квартире Долиной еще числится обременение в виде ареста, который был установлен в августе прошлого года. Согласно материалам, общая площадь квартиры составляет 236,3 квадратных метра, а ее кадастровая стоимость превышает 123,2 миллиона рублей.

