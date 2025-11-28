Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Квартира Долиной остается под арестом - 28.11.2025, ПРАЙМ
Квартира Долиной остается под арестом
Квартира Долиной остается под арестом - 28.11.2025, ПРАЙМ
Квартира Долиной остается под арестом
На московской квартире певицы Ларисы Долиной пока остается обременение в виде ареста, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T16:37+0300
2025-11-28T16:37+0300
недвижимость
бизнес
финансы
московская область
москва
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. На московской квартире певицы Ларисы Долиной пока остается обременение в виде ареста, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости. В пятницу Балашихинский городской суд Подмосковья назначил от 4 до 7 лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной. Фигуранты, в числе прочего, лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Как указано в материалах, в настоящее время на квартире Долиной еще числится обременение в виде ареста, который был установлен в августе прошлого года. Согласно материалам, общая площадь квартиры составляет 236,3 квадратных метра, а ее кадастровая стоимость превышает 123,2 миллиона рублей.
16:37 28.11.2025
 
Квартира Долиной остается под арестом

Квартира Долиной остается под арестом, выяснило РИА Новости

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. На московской квартире певицы Ларисы Долиной пока остается обременение в виде ареста, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.
В пятницу Балашихинский городской суд Подмосковья назначил от 4 до 7 лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной. Фигуранты, в числе прочего, лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Как указано в материалах, в настоящее время на квартире Долиной еще числится обременение в виде ареста, который был установлен в августе прошлого года.
Согласно материалам, общая площадь квартиры составляет 236,3 квадратных метра, а ее кадастровая стоимость превышает 123,2 миллиона рублей.
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной
