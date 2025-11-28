Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дизайнер Лебедев обязался не вредить репутации Tefal - 28.11.2025
Дизайнер Лебедев обязался не вредить репутации Tefal
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Дизайнер Артемий Лебедев в мировом соглашении с Tefal обязался не причинять вред деловой репутации этого французского производителя бытовой техники и посуды, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 25 ноября, как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к Лебедеву и двум его соответчикам о взыскании 2 миллионов рублей компенсации. Условия договоренностей в суде не озвучивались. Изначально в этом иске, поданном в апреле, ответчиком был указан только Лебедев, позже суд привлек в качестве его соответчиков петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП), производителя посуды, и Павла Минаичева, который, как говорится в материалах суда, "изготовил рекламный материал, нарушающий законодательство о рекламе и законодательство об интеллектуальной собственности, допустил его дальнейшее распространение исполнителем". Речь идет о рекламном материале в Telegram-канале, где с использованием ненормативной лексики заявляется о преимуществе посуды НМП над аналогичной продукцией, как сказано в материале, "тЫфаль". При этом демонстрируются товарные знаки Tefal, а рекламодателем выступает НМП. По условиям мирового соглашения, истец отказывается от любых материальных требований к ответчикам, связанных с присутствием товарного знака Tefal в этом рекламном материале, а соответчики "обязуются в будущем не использовать и не размещать в СМИ и онлайн-площадках товарный знак Tefal, а также не размещать рекламные объявления, которые могут причинить вред деловой репутации истца". Стороны также договорились не давать "юридической оценки факту присутствия товарного знака Tefal" и не продолжать спор о праве, "в том числе не дают юридической оценки тому, причинил ли рекламный материал ущерб деловой репутации истца". Одновременно с иском к Лебедеву в этот же суд поступил иск Tefal на ту же сумму к актеру Вячеславу Манучарову. В нем истец просит взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей. Третьими лицами к тому разбирательству привлечены АО "НМП" и ИП Денис Елышев. Рассмотрение дела продолжается. Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
