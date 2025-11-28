Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.11.2025
Летевший из Москвы в Томск самолет делал дополнительную посадку
Самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Томск, делал дополнительную посадку из-за непогоды для обеспечения безопасности полета, сообщила авиакомпания.
2025-11-28T07:42+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Томск, делал дополнительную посадку из-за непогоды для обеспечения безопасности полета, сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU1530 Москва - Томск за 28 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Новосибирска в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения. После дозаправки 9.30 по местному времени (5.30 мск) воздушное судно вылетело из Новосибирска", - говорится в сообщении. Рейс прилетел в Томск в 10.15 (6.15 мск), добавляется там. Отмечается, что вылет обратного рейса SU1531 из Томска в Москву запланирован в 12.00 по местному времени (8.00 мск). В авиакомпании добавили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и предоставлены напитки.
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Томск, делал дополнительную посадку из-за непогоды для обеспечения безопасности полета, сообщила авиакомпания.
"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU1530 Москва - Томск за 28 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Новосибирска в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения. После дозаправки 9.30 по местному времени (5.30 мск) воздушное судно вылетело из Новосибирска", - говорится в сообщении.
Рейс прилетел в Томск в 10.15 (6.15 мск), добавляется там.
Отмечается, что вылет обратного рейса SU1531 из Томска в Москву запланирован в 12.00 по местному времени (8.00 мск).
В авиакомпании добавили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и предоставлены напитки.
 
