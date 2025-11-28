https://1prime.ru/20251128/moskva-865013369.html

Летевший из Москвы в Томск самолет делал дополнительную посадку

Летевший из Москвы в Томск самолет делал дополнительную посадку - 28.11.2025, ПРАЙМ

Летевший из Москвы в Томск самолет делал дополнительную посадку

Самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Томск, делал дополнительную посадку из-за непогоды для обеспечения безопасности полета, сообщила авиакомпания. | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T07:42+0300

2025-11-28T07:42+0300

2025-11-28T07:42+0300

бизнес

россия

томск

москва

новосибирск

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865013369.jpg?1764304941

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Томск, делал дополнительную посадку из-за непогоды для обеспечения безопасности полета, сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU1530 Москва - Томск за 28 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Новосибирска в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения. После дозаправки 9.30 по местному времени (5.30 мск) воздушное судно вылетело из Новосибирска", - говорится в сообщении. Рейс прилетел в Томск в 10.15 (6.15 мск), добавляется там. Отмечается, что вылет обратного рейса SU1531 из Томска в Москву запланирован в 12.00 по местному времени (8.00 мск). В авиакомпании добавили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и предоставлены напитки.

томск

москва

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, томск, москва, новосибирск, аэрофлот