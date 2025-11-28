Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Скоро умрет": в НАТО оценили будущее отношений альянса с Москвой - 28.11.2025
"Скоро умрет": в НАТО оценили будущее отношений альянса с Москвой
"Скоро умрет": в НАТО оценили будущее отношений альянса с Москвой - 28.11.2025, ПРАЙМ
"Скоро умрет": в НАТО оценили будущее отношений альянса с Москвой
В условиях противостояния с Россией НАТО окончательно лишилась своей политической мощи и превратилась в логистическую компанию, сообщает норвежский ресурс... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T03:40+0300
2025-11-28T03:40+0300
мировая экономика
сша
нато
украина
запад
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В условиях противостояния с Россией НАТО окончательно лишилась своей политической мощи и превратилась в логистическую компанию, сообщает норвежский ресурс Steigan."НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет. Не с грохотом, а с политическим разложением, которое началось задолго до Украины и теперь выплеснулось на всеобщее обозрение. Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан. &lt;…&gt; Империя без достоинства канула в песок, и остался альянс, внезапно потерявший свою идентичность", — отмечается в материале.По мнению автора статьи, специальная военная операция и годы провальной стратегии альянса в отношении России лишили НАТО политической силы. Теперь организацию можно охарактеризовать иным образом, уверен он."Знаковым является тот факт, что и Путин, и США сейчас игнорируют роль НАТО в разрешении конфликта на Украине. Для России НАТО теперь — участник военных действий, а для США — логистическая структура. Альянс уже не играет для них роль политической силы. Это не случайное явление, а итог многолетней неудачной стратегии, слепого подчинения и управления, заменившего подлинную политику лозунгами", — добавляет издание.При этом подчеркивается, что ближайшие несколько лет станут решающими для блока, и баланс сил между Западом и Россией существенно изменится."Самое показательное, что и Путин, и США теперь полностью обходят НАТО в вопросе мира на Украине. Россия рассматривает НАТО как сторону в войне. США рассматривают НАТО как логистическую организацию. Ни одна из сторон не рассматривает альянс как политическую силу. Это не совпадение — это результат десятилетий провальной стратегии, слепого повиновения и руководства, подменившего реальную политику лозунгами", — дополняет издание.В последние годы Россия отмечает усиление активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, утверждая, что это мера сдерживания российской угрозы. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность по поводу наращивания сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО на условиях равноправия, и настаивают на том, чтобы Запад отказался от курса на милитаризацию региона.
сша
украина
запад
мировая экономика, сша, нато, украина, запад, общество
Мировая экономика, США, НАТО, УКРАИНА, ЗАПАД, Общество
03:40 28.11.2025
 
"Скоро умрет": в НАТО оценили будущее отношений альянса с Москвой

Steigan: НАТО теряет политическую значимость из-за конфликта с Россией

© Фото : NATO Флаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В условиях противостояния с Россией НАТО окончательно лишилась своей политической мощи и превратилась в логистическую компанию, сообщает норвежский ресурс Steigan.
"НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет. Не с грохотом, а с политическим разложением, которое началось задолго до Украины и теперь выплеснулось на всеобщее обозрение. Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан. <…> Империя без достоинства канула в песок, и остался альянс, внезапно потерявший свою идентичность", — отмечается в материале.
По мнению автора статьи, специальная военная операция и годы провальной стратегии альянса в отношении России лишили НАТО политической силы. Теперь организацию можно охарактеризовать иным образом, уверен он.
"Знаковым является тот факт, что и Путин, и США сейчас игнорируют роль НАТО в разрешении конфликта на Украине. Для России НАТО теперь — участник военных действий, а для США — логистическая структура. Альянс уже не играет для них роль политической силы. Это не случайное явление, а итог многолетней неудачной стратегии, слепого подчинения и управления, заменившего подлинную политику лозунгами", — добавляет издание.
При этом подчеркивается, что ближайшие несколько лет станут решающими для блока, и баланс сил между Западом и Россией существенно изменится.
"Самое показательное, что и Путин, и США теперь полностью обходят НАТО в вопросе мира на Украине. Россия рассматривает НАТО как сторону в войне. США рассматривают НАТО как логистическую организацию. Ни одна из сторон не рассматривает альянс как политическую силу. Это не совпадение — это результат десятилетий провальной стратегии, слепого повиновения и руководства, подменившего реальную политику лозунгами", — дополняет издание.
В последние годы Россия отмечает усиление активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, утверждая, что это мера сдерживания российской угрозы. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность по поводу наращивания сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО на условиях равноправия, и настаивают на том, чтобы Запад отказался от курса на милитаризацию региона.
Мировая экономикаСШАНАТОУКРАИНАЗАПАДОбщество
 
 
