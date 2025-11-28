"Скоро умрет": в НАТО оценили будущее отношений альянса с Москвой
Steigan: НАТО теряет политическую значимость из-за конфликта с Россией
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В условиях противостояния с Россией НАТО окончательно лишилась своей политической мощи и превратилась в логистическую компанию, сообщает норвежский ресурс Steigan.
"НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет. Не с грохотом, а с политическим разложением, которое началось задолго до Украины и теперь выплеснулось на всеобщее обозрение. Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан. <…> Империя без достоинства канула в песок, и остался альянс, внезапно потерявший свою идентичность", — отмечается в материале.
По мнению автора статьи, специальная военная операция и годы провальной стратегии альянса в отношении России лишили НАТО политической силы. Теперь организацию можно охарактеризовать иным образом, уверен он.
"Знаковым является тот факт, что и Путин, и США сейчас игнорируют роль НАТО в разрешении конфликта на Украине. Для России НАТО теперь — участник военных действий, а для США — логистическая структура. Альянс уже не играет для них роль политической силы. Это не случайное явление, а итог многолетней неудачной стратегии, слепого подчинения и управления, заменившего подлинную политику лозунгами", — добавляет издание.
При этом подчеркивается, что ближайшие несколько лет станут решающими для блока, и баланс сил между Западом и Россией существенно изменится.
В последние годы Россия отмечает усиление активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, утверждая, что это мера сдерживания российской угрозы. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность по поводу наращивания сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО на условиях равноправия, и настаивают на том, чтобы Запад отказался от курса на милитаризацию региона.