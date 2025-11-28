https://1prime.ru/20251128/nedvizhimost-865015504.html
В Госдуме обсуждают введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В Госдуме обсуждается предложение о введении "периода охлаждения" в семь дней для операций с недвижимостью, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Володин рассказал, что в последнее время в ГД поступает много обращений, связанных с мошенничеством на рынке вторичной недвижимости. По его словам, люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жильё новым собственникам, чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги. "В Государственной Думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести "период охлаждения" для операций с недвижимостью - 7 дней. За это время продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на специальном счёте, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи", - написал он в своем канале в Max. По мнению Володина, такой механизм позволит уберечь граждан от действий мошенников, а также финансовых и имущественных потерь. Председатель Госдумы заявил, что важно сделать всё, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. "По информации Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста. Число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за 2 года выросло на 20%", - добавил он.
