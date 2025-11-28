Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росреестр выступил против бумажных свидетельств на недвижимость - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/nedvizhimost-865024936.html
Росреестр выступил против бумажных свидетельств на недвижимость
Росреестр выступил против бумажных свидетельств на недвижимость - 28.11.2025, ПРАЙМ
Росреестр выступил против бумажных свидетельств на недвижимость
Росреестр не поддерживает идею возобновления выдачи бумажных свидетельств о собственности на недвижимость, следует из письма ведомства на имя депутата Госдумы... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T16:25+0300
2025-11-28T16:25+0300
россия
бизнес
недвижимость
росреестр
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111382_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_45d793c104f4e020e885393efdeec712.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Росреестр не поддерживает идею возобновления выдачи бумажных свидетельств о собственности на недвижимость, следует из письма ведомства на имя депутата Госдумы Михаила Делягина, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. Ранее он направил письмо в Росреестр с просьбой вернуть в обращение свидетельства о собственности на розовых бланках, которые не выдают с 2016 года, хотя россияне воспринимают бумажный документ как более надежный. Свидетельство предлагалось выдавать по желанию за отдельную плату в виде пошлины. "Принимая во внимание развитие электронных услуг в Российской Федерации, а также, что реальным доказательством существования прав на объект недвижимости является запись в ЕГРН, и что предлагаемая инициатива не позволит на практике повысить защиту прав правообладателей объектов недвижимости, возвращение механизма удостоверения осуществления государственной регистрации прав путем выдачи свидетельства о государственной регистрации прав на бумажном носителе не поддерживается", - говорится в письме Росреестра. В нем указывается, что ранее такая практика имела негативные последствия. "В частности, с помощью свидетельств участники рынка недвижимости (в том числе лица пожилого возраста) вводились в заблуждение о том, что у лица, имеющего на руках такое свидетельство, имеется и соответствующее право на объект недвижимости, в то время как такие права были прекращены либо обременены или в отношении них имелись ограничения, не позволяющие распорядиться объектом недвижимости. Кроме того, имела место практика подделки свидетельств", - добавляется в письме. В нем подчеркивается, что Минфин также выступает против возобновления выдачи "розовых свидетельств".
https://1prime.ru/20251127/zhile-864993354.html
https://1prime.ru/20251127/nedvizhimost-864988960.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111382_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_64acc2eba0e33abf33581e1fcbc86a9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, недвижимость, росреестр, госдума, минфин
РОССИЯ, Бизнес, Недвижимость, Росреестр, Госдума, Минфин
16:25 28.11.2025
 
Росреестр выступил против бумажных свидетельств на недвижимость

Росреестр выступил против бумажных свидетельств о собственности на недвижимость

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость
Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Недвижимость. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Росреестр не поддерживает идею возобновления выдачи бумажных свидетельств о собственности на недвижимость, следует из письма ведомства на имя депутата Госдумы Михаила Делягина, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.
Ранее он направил письмо в Росреестр с просьбой вернуть в обращение свидетельства о собственности на розовых бланках, которые не выдают с 2016 года, хотя россияне воспринимают бумажный документ как более надежный. Свидетельство предлагалось выдавать по желанию за отдельную плату в виде пошлины.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
В ЦБ предложили доработать законодательство о жилье в рассрочку
Вчера, 16:33
"Принимая во внимание развитие электронных услуг в Российской Федерации, а также, что реальным доказательством существования прав на объект недвижимости является запись в ЕГРН, и что предлагаемая инициатива не позволит на практике повысить защиту прав правообладателей объектов недвижимости, возвращение механизма удостоверения осуществления государственной регистрации прав путем выдачи свидетельства о государственной регистрации прав на бумажном носителе не поддерживается", - говорится в письме Росреестра.
В нем указывается, что ранее такая практика имела негативные последствия.
"В частности, с помощью свидетельств участники рынка недвижимости (в том числе лица пожилого возраста) вводились в заблуждение о том, что у лица, имеющего на руках такое свидетельство, имеется и соответствующее право на объект недвижимости, в то время как такие права были прекращены либо обременены или в отношении них имелись ограничения, не позволяющие распорядиться объектом недвижимости. Кроме того, имела место практика подделки свидетельств", - добавляется в письме.
В нем подчеркивается, что Минфин также выступает против возобновления выдачи "розовых свидетельств".
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра
Вчера, 12:58
 
РОССИЯБизнесНедвижимостьРосреестрГосдумаМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала