Росреестр выступил против бумажных свидетельств на недвижимость

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Росреестр не поддерживает идею возобновления выдачи бумажных свидетельств о собственности на недвижимость, следует из письма ведомства на имя депутата Госдумы Михаила Делягина, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. Ранее он направил письмо в Росреестр с просьбой вернуть в обращение свидетельства о собственности на розовых бланках, которые не выдают с 2016 года, хотя россияне воспринимают бумажный документ как более надежный. Свидетельство предлагалось выдавать по желанию за отдельную плату в виде пошлины. "Принимая во внимание развитие электронных услуг в Российской Федерации, а также, что реальным доказательством существования прав на объект недвижимости является запись в ЕГРН, и что предлагаемая инициатива не позволит на практике повысить защиту прав правообладателей объектов недвижимости, возвращение механизма удостоверения осуществления государственной регистрации прав путем выдачи свидетельства о государственной регистрации прав на бумажном носителе не поддерживается", - говорится в письме Росреестра. В нем указывается, что ранее такая практика имела негативные последствия. "В частности, с помощью свидетельств участники рынка недвижимости (в том числе лица пожилого возраста) вводились в заблуждение о том, что у лица, имеющего на руках такое свидетельство, имеется и соответствующее право на объект недвижимости, в то время как такие права были прекращены либо обременены или в отношении них имелись ограничения, не позволяющие распорядиться объектом недвижимости. Кроме того, имела место практика подделки свидетельств", - добавляется в письме. В нем подчеркивается, что Минфин также выступает против возобновления выдачи "розовых свидетельств".

