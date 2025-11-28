Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал об обсуждении с Венгрией покупки подсанкционных активов - 28.11.2025
Новак рассказал об обсуждении с Венгрией покупки подсанкционных активов
Новак рассказал об обсуждении с Венгрией покупки подсанкционных активов - 28.11.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал об обсуждении с Венгрией покупки подсанкционных активов
Возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти переговоры должны... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T19:27+0300
2025-11-28T19:27+0300
россия
венгрия
рф
александр новак
владимир путин
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_546:98:3087:1527_1920x0_80_0_0_7273565eb56157c2f79f74f333af6f0e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти переговоры должны проводиться без особой публичности, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла сегодня в Кремле, переговоры продолжались почти четыре часа. Новак принимал участие в переговорах. Отвечая на вопрос в интервью Первому каналу, обсуждалась ли на сегодняшних переговорах тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, подпавших под санкции, Новак сказал: "В целом есть такая тема, она обсуждалась. Венгрия - наши надежные партнеры в энергетике на протяжении многих лет. Венгерские партнеры работают сейчас в этом направлении, многое зависит от коммерческих переговоров. То есть эта работа должна проходить тихо, без особой публичности".
венгрия
рф
россия, венгрия, рф, александр новак, владимир путин, виктор орбан
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Александр Новак, Владимир Путин, Виктор Орбан
19:27 28.11.2025
 
Новак рассказал об обсуждении с Венгрией покупки подсанкционных активов

Новак: РФ и Венгрия обсуждали возможность покупки подсанкционных активов нефтяников РФ

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти переговоры должны проводиться без особой публичности, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла сегодня в Кремле, переговоры продолжались почти четыре часа. Новак принимал участие в переговорах.
Отвечая на вопрос в интервью Первому каналу, обсуждалась ли на сегодняшних переговорах тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, подпавших под санкции, Новак сказал: "В целом есть такая тема, она обсуждалась. Венгрия - наши надежные партнеры в энергетике на протяжении многих лет. Венгерские партнеры работают сейчас в этом направлении, многое зависит от коммерческих переговоров. То есть эта работа должна проходить тихо, без особой публичности".
РОССИЯ ВЕНГРИЯ РФ Александр Новак Владимир Путин Виктор Орбан
 
 
