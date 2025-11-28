https://1prime.ru/20251128/novak-865029622.html
Новак рассказал об обсуждении с Венгрией покупки подсанкционных активов
2025-11-28T19:27+0300
2025-11-28T19:27+0300
2025-11-28T19:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_546:98:3087:1527_1920x0_80_0_0_7273565eb56157c2f79f74f333af6f0e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти переговоры должны проводиться без особой публичности, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла сегодня в Кремле, переговоры продолжались почти четыре часа. Новак принимал участие в переговорах. Отвечая на вопрос в интервью Первому каналу, обсуждалась ли на сегодняшних переговорах тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, подпавших под санкции, Новак сказал: "В целом есть такая тема, она обсуждалась. Венгрия - наши надежные партнеры в энергетике на протяжении многих лет. Венгерские партнеры работают сейчас в этом направлении, многое зависит от коммерческих переговоров. То есть эта работа должна проходить тихо, без особой публичности".
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_589:37:3063:1892_1920x0_80_0_0_65f0284446ad67b18a241e9689a2b7c5.jpg
россия, венгрия, рф, александр новак, владимир путин, виктор орбан
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Александр Новак, Владимир Путин, Виктор Орбан
Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество, заявил Новак