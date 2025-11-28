https://1prime.ru/20251128/obvinenie-865018789.html
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится сообщить об обвинении главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. "НАБУ готовит подозрение Ермаку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. Гончаренко* не уточнил, с чем связано готовящееся обвинение.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
