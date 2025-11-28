Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского - 28.11.2025
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского - 28.11.2025, ПРАЙМ
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится сообщить об обвинении главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Алексей... | 28.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится сообщить об обвинении главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. "НАБУ готовит подозрение Ермаку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. Гончаренко* не уточнил, с чем связано готовящееся обвинение.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
общество, банки, финансы, украина, набу
Общество , Банки, Финансы, УКРАИНА, НАБУ
11:43 28.11.2025
 
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского

НАБУ готовится сообщить главе офиса Зеленского Ермаку об обвинении

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГлава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится сообщить об обвинении главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
"НАБУ готовит подозрение Ермаку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Гончаренко* не уточнил, с чем связано готовящееся обвинение.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома
11:40
 
Общество Банки Финансы УКРАИНА НАБУ
 
 
