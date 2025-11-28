https://1prime.ru/20251128/obysk-865017769.html
НАБУ и САП пришли с обысками к главе офиса Зеленского Ермаку
2025-11-28T10:54+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала, заявил депутат Рады Ярослав Железняк. "НАБУ и САП утром проводят утром обыски у Андрея Ермака", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Точное место проведения обысков и их причины депутат не уточняет. По данным газеты "Украинская правда", примерно 10 сотрудников НАБУ и САП приступили к обыскам на территории правительственного квартала в Киеве.
