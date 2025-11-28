https://1prime.ru/20251128/obysk-865018385.html

НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского

НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского

2025-11-28T11:32+0300

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) совершают следственные действия (обыски) у руководителя офиса... (Зеленского - ред.). Следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее в пятницу о проведении обысков у Ермака сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

2025

