https://1prime.ru/20251128/obysk-865018385.html
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского - 28.11.2025, ПРАЙМ
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T11:32+0300
2025-11-28T11:32+0300
2025-11-28T11:32+0300
банки
общество
финансы
владимир зеленский
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860069189_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21bf77e1f79e8d65339f866760cb483f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) совершают следственные действия (обыски) у руководителя офиса... (Зеленского - ред.). Следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее в пятницу о проведении обысков у Ермака сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
https://1prime.ru/20251128/obysk-865017769.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860069189_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_dcd0f810622080e3eb07d94d5160058f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, общество , финансы, владимир зеленский, набу, рада
Банки, Общество , Финансы, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского Ермака