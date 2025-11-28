https://1prime.ru/20251128/obysk-865018665.html

Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома

Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома - 28.11.2025, ПРАЙМ

Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура... | 28.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят процессуальные действия у него дома, никаких препятствий у следователей нет. Ранее в пятницу НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. "Сегодня НАБУ и САП действительно проводят следственные действия у меня дома... Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - написал Ермак в Telegram-канале.

2025

