Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома - 28.11.2025, ПРАЙМ
Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома
Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T11:40+0300
2025-11-28T11:40+0300
банки
общество
финансы
владимир зеленский
набу
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят процессуальные действия у него дома, никаких препятствий у следователей нет. Ранее в пятницу НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. "Сегодня НАБУ и САП действительно проводят следственные действия у меня дома... Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - написал Ермак в Telegram-канале.
11:40 28.11.2025
 
Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома

Ермак заявил, что НАБУ и САП проводят процессуальные действия у него дома

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят процессуальные действия у него дома, никаких препятствий у следователей нет.
Ранее в пятницу НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят следственные действия у меня дома... Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - написал Ермак в Telegram-канале.
FT раскрыла детали обысков у главы офиса Зеленского
