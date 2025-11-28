https://1prime.ru/20251128/obysk-865022096.html
СМИ: сотрудники НАБУ не предъявили обвинений после обысков у Ермака
СМИ: сотрудники НАБУ не предъявили обвинений после обысков у Ермака - 28.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: сотрудники НАБУ не предъявили обвинений после обысков у Ермака
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после проведения обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака обвинение никому не предъявили,... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T14:13+0300
2025-11-28T14:13+0300
2025-11-28T14:13+0300
общество
банки
украина
рф
сша
алексей гончаренко
набу
рада
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859860207_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd873e427d043342539520082bca4b18.jpg
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после проведения обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака обвинение никому не предъявили, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ. Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку. "НАБУ и САП на основании постановления следственного судьи ВАКС (Высший антикоррупционный суд - ред.) провели обыски у руководителя офиса президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщили. Следственные действия продолжаются", - приводит агентство слова сотрудника НАБУ. В среду НАБУ допросило секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова по делу о коррупции в энергетике. Ранее украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Умерова - с должности секретаря СНБО. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
https://1prime.ru/20251128/obysk-865018385.html
https://1prime.ru/20251128/obysk-865019066.html
украина
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859860207_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_982bac17a428548b42e9c013fadbb992.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , банки, украина, рф, сша, алексей гончаренко, набу, рада, энергоатом
Общество , Банки, УКРАИНА, РФ, США, Алексей Гончаренко, НАБУ, Рада, Энергоатом
СМИ: сотрудники НАБУ не предъявили обвинений после обысков у Ермака
Сотрудники НАБУ после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после проведения обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака обвинение никому не предъявили, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины
Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ
и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко
(внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского
"НАБУ и САП на основании постановления следственного судьи ВАКС (Высший антикоррупционный суд - ред.) провели обыски у руководителя офиса президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщили. Следственные действия продолжаются", - приводит агентство слова сотрудника НАБУ.
В среду НАБУ допросило секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова по делу о коррупции в энергетике. Ранее украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Умерова - с должности секретаря СНБО. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США
и другими международными партнерами Киева
по урегулированию конфликта на Украине.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Politico назвала обыски у Ермака сенсацией