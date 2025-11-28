Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: обыски у Ермака негативно повлияют на мирные переговоры - 28.11.2025
СМИ: обыски у Ермака негативно повлияют на мирные переговоры
2025-11-28T15:20+0300
2025-11-28T15:20+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
владимир зеленский
набу
энергоатом
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860069189_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21bf77e1f79e8d65339f866760cb483f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будут иметь огромные негативные последствия для Киева, в том числе и в рамках мирных переговоров, сообщает британская газета Guardian. "Раскрытие того, что антикоррупционная полиция обыскивает собственность главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, будет иметь огромные негативные последствия для украинской политической сцены и, вероятно, для мирных переговоров тоже", - пишет издание. Как отмечает Guardian, зарубежные политики ценили то, что могут использовать Ермака как "прямую линию" для связи с Зеленским, однако некоторые считали его "разочаровывающим посредником". По информации издания, в администрации Трампа выражали желание иметь дело не с ним, а с секретарем Совета нацбезопасности и обороны, экс-министром обороны Рустемом Умеровым. "Я полагаю, что в теории это возможно, что Зеленский может функционировать без него (Ермака - ред.), но на деле я не могу себе это представить", - заявил изданию бывший высокопоставленный чиновник. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
украина
киев
общество, мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, набу, энергоатом, рада
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом, Рада
15:20 28.11.2025
 
СМИ: обыски у Ермака негативно повлияют на мирные переговоры

Guardian: обыски у Ермака негативно скажутся на позиции Киева в мирных переговорах

Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак
Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будут иметь огромные негативные последствия для Киева, в том числе и в рамках мирных переговоров, сообщает британская газета Guardian.
"Раскрытие того, что антикоррупционная полиция обыскивает собственность главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, будет иметь огромные негативные последствия для украинской политической сцены и, вероятно, для мирных переговоров тоже", - пишет издание.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
Politico назвала обыски у Ермака сенсацией
11:59
Как отмечает Guardian, зарубежные политики ценили то, что могут использовать Ермака как "прямую линию" для связи с Зеленским, однако некоторые считали его "разочаровывающим посредником". По информации издания, в администрации Трампа выражали желание иметь дело не с ним, а с секретарем Совета нацбезопасности и обороны, экс-министром обороны Рустемом Умеровым.
"Я полагаю, что в теории это возможно, что Зеленский может функционировать без него (Ермака - ред.), но на деле я не могу себе это представить", - заявил изданию бывший высокопоставленный чиновник.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак
Ермак сделал заявление на фоне обысков у него дома
11:40
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатомРада
 
 
