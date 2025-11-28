Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT раскрыла детали обысков у главы офиса Зеленского - 28.11.2025
FT раскрыла детали обысков у главы офиса Зеленского
Обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике, | 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике, сообщает корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. "Мои источники говорят мне, что обыски в киевском доме Андрея Ермака... связаны с расследованием... предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины", - написал Миллер в соцсети X. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
11:36 28.11.2025
 
FT раскрыла детали обысков у главы офиса Зеленского

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике, сообщает корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
"Мои источники говорят мне, что обыски в киевском доме Андрея Ермака... связаны с расследованием... предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины", - написал Миллер в соцсети X.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
