Орбан заявил о намерении встретится с Путиным в Москве
2025-11-28T08:40+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает в пятницу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает агентство Рейтер. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию венгерских СМИ о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Орбаном, заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах. "Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу", - говорится в сообщении агентства. Как уточняет Рейтер, Орбан заявил, что целью его встречи с Путиным является обеспечение поставок нефти и газа.
