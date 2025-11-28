Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан заявил о намерении встретится с Путиным в Москве - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/orban-865014403.html
Орбан заявил о намерении встретится с Путиным в Москве
Орбан заявил о намерении встретится с Путиным в Москве - 28.11.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил о намерении встретится с Путиным в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает в пятницу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает агентство... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T08:40+0300
2025-11-28T08:40+0300
россия
москва
венгрия
рф
виктор орбан
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает в пятницу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает агентство Рейтер. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию венгерских СМИ о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Орбаном, заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах. "Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу", - говорится в сообщении агентства. Как уточняет Рейтер, Орбан заявил, что целью его встречи с Путиным является обеспечение поставок нефти и газа.
https://1prime.ru/20251121/preduprezhdenie-864808164.html
москва
венгрия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, венгрия, рф, виктор орбан, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, РФ, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дмитрий Песков
08:40 28.11.2025
 
Орбан заявил о намерении встретится с Путиным в Москве

Орбан рассчитывает в пятницу провести встречу с Путиным в Москве

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает в пятницу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает агентство Рейтер.
В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию венгерских СМИ о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Орбаном, заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах.
"Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу", - говорится в сообщении агентства.
Как уточняет Рейтер, Орбан заявил, что целью его встречи с Путиным является обеспечение поставок нефти и газа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"На тропу войны". Орбан выступил с новым предупреждением по Украине
21 ноября, 21:40
 
РОССИЯМОСКВАВЕНГРИЯРФВиктор ОрбанВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала