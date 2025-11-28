https://1prime.ru/20251128/orban-865014403.html

Орбан заявил о намерении встретится с Путиным в Москве

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает в пятницу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает агентство Рейтер. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию венгерских СМИ о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Орбаном, заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах. "Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу", - говорится в сообщении агентства. Как уточняет Рейтер, Орбан заявил, что целью его встречи с Путиным является обеспечение поставок нефти и газа.

