Орбан планирует обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Орбан планирует обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине

2025-11-28T08:44+0300

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер. "Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что также обсудит с Путиным усилия по мирному урегулированию на Украине", - говорится в сообщении агентства.

