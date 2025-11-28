https://1prime.ru/20251128/orban-865014531.html
Орбан планирует обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
россия
мировая экономика
украина
венгрия
москва
виктор орбан
владимир путин
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер. "Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что также обсудит с Путиным усилия по мирному урегулированию на Украине", - говорится в сообщении агентства.
украина
венгрия
москва
