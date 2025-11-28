Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию - 28.11.2025
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию - 28.11.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию
Поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T12:52+0300
2025-11-28T12:52+0300
БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. Поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Агентство Рейтер ранее передавало, что Орбан заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу в Москве состоятся переговоры Путина и Орбана. По его словам, встреча двух лидеров ожидается после 13.00 мск. "Цель переговоров (с президентом РФ - ред.) - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, то есть, чтобы Венгрия получала газ и нефть из России по трубопроводам... Цены на энергоносители в Венгрии сегодня самые низкие в Европе, потому что у нас есть доступ к дешевым по сравнению с мировыми ценами российским нефти и газу", - сказал Орбан в эфире телеканала М1 перед вылетом в Москву. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа. "Теперь нам нужны только газ и нефть, которые можно купить у России, поэтому я еду туда, чтобы обеспечить энергоснабжение Венгрии и на следующий год по доступной цене", - уточнил Орбан. Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
12:52 28.11.2025
 
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию

Орбан: поставки из РФ обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены

Премьер-министр Венгрии В. Орбан
Премьер-министр Венгрии В. Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. Поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Агентство Рейтер ранее передавало, что Орбан заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу в Москве состоятся переговоры Путина и Орбана. По его словам, встреча двух лидеров ожидается после 13.00 мск.
"Цель переговоров (с президентом РФ - ред.) - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, то есть, чтобы Венгрия получала газ и нефть из России по трубопроводам... Цены на энергоносители в Венгрии сегодня самые низкие в Европе, потому что у нас есть доступ к дешевым по сравнению с мировыми ценами российским нефти и газу", - сказал Орбан в эфире телеканала М1 перед вылетом в Москву.
По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.
"Теперь нам нужны только газ и нефть, которые можно купить у России, поэтому я еду туда, чтобы обеспечить энергоснабжение Венгрии и на следующий год по доступной цене", - уточнил Орбан.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
