https://1prime.ru/20251128/orban-865021550.html
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным - 28.11.2025, ПРАЙМ
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T13:53+0300
2025-11-28T13:53+0300
2025-11-28T14:01+0300
россия
газ
венгрия
рф
москва
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. "Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры", - указано в сообщении официального telegram-канала пресс-службы президента.Запланированную встречу российского лидера с премьером Венгрии ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители.Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
https://1prime.ru/20251128/orban-865014531.html
https://1prime.ru/20251128/orban-865020391.html
венгрия
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, венгрия, рф, москва, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков
РОССИЯ, Газ, ВЕНГРИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер Венгрии Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
"Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры", - указано в сообщении официального telegram-канала пресс-службы президента.
Орбан планирует обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Запланированную встречу российского лидера с премьером Венгрии ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.
Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию