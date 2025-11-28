Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/orban-865021550.html
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным - 28.11.2025, ПРАЙМ
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T13:53+0300
2025-11-28T14:01+0300
россия
газ
венгрия
рф
москва
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. "Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры", - указано в сообщении официального telegram-канала пресс-службы президента.Запланированную встречу российского лидера с премьером Венгрии ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители.Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
https://1prime.ru/20251128/orban-865014531.html
https://1prime.ru/20251128/orban-865020391.html
венгрия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, венгрия, рф, москва, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков
РОССИЯ, Газ, ВЕНГРИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
13:53 28.11.2025 (обновлено: 14:01 28.11.2025)
 
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
"Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры", - указано в сообщении официального telegram-канала пресс-службы президента.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Орбан планирует обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
08:44
Запланированную встречу российского лидера с премьером Венгрии ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.
Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
Премьер-министр Венгрии В. Орбан
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию
12:52
 
РОССИЯГазВЕНГРИЯРФМОСКВАВладимир ПутинВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала