Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. "Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры", - указано в сообщении официального telegram-канала пресс-службы президента.Запланированную встречу российского лидера с премьером Венгрии ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители.Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.

