Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251128/parlament-865009247.html
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal - 28.11.2025, ПРАЙМ
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о национализации металлургической компании ArcelorMittal, передает агентство... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T03:19+0300
2025-11-28T03:19+0300
экономика
мировая экономика
общество
франция
arcelormittal
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865009247.jpg?1764289147
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о национализации металлургической компании ArcelorMittal, передает агентство Франс Пресс. Этот законопроект был внесен левой политической партией "Непокоренная Франция". Партия считает национализацию "единственным решением" для спасения сектора и 15 тысяч рабочих мест. Стоимость национализации оценивается в три миллиарда евро. "Сегодня вечером в Национальном собрании перевернули страницу истории. ArcelorMittal национализирован! Впервые с 1982 года во Франции проведена национализация", - написал лидер партии Жак-Люк Меланшон в социальной сети Х. Законопроект принят в первом чтении. Депутаты нижней палаты, заполнившие зал наполовину, одобрили его 125 голосами против 41. Как отмечается, будущее законопроекта весьма неопределенно, и он, вероятно, столкнется с трудностями при принятии в сенате, где доминируют правые и центристы.
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , франция, arcelormittal
Экономика, Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, ArcelorMittal
03:19 28.11.2025
 
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект о национализации ArcelorMittal

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о национализации металлургической компании ArcelorMittal, передает агентство Франс Пресс.
Этот законопроект был внесен левой политической партией "Непокоренная Франция". Партия считает национализацию "единственным решением" для спасения сектора и 15 тысяч рабочих мест. Стоимость национализации оценивается в три миллиарда евро.
"Сегодня вечером в Национальном собрании перевернули страницу истории. ArcelorMittal национализирован! Впервые с 1982 года во Франции проведена национализация", - написал лидер партии Жак-Люк Меланшон в социальной сети Х.
Законопроект принят в первом чтении. Депутаты нижней палаты, заполнившие зал наполовину, одобрили его 125 голосами против 41.
Как отмечается, будущее законопроекта весьма неопределенно, и он, вероятно, столкнется с трудностями при принятии в сенате, где доминируют правые и центристы.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоФРАНЦИЯArcelorMittal
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала