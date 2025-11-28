https://1prime.ru/20251128/parlament-865009247.html
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal - 28.11.2025, ПРАЙМ
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о национализации металлургической компании ArcelorMittal, передает агентство... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T03:19+0300
2025-11-28T03:19+0300
2025-11-28T03:19+0300
экономика
мировая экономика
общество
франция
arcelormittal
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865009247.jpg?1764289147
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о национализации металлургической компании ArcelorMittal, передает агентство Франс Пресс.
Этот законопроект был внесен левой политической партией "Непокоренная Франция". Партия считает национализацию "единственным решением" для спасения сектора и 15 тысяч рабочих мест. Стоимость национализации оценивается в три миллиарда евро.
"Сегодня вечером в Национальном собрании перевернули страницу истории. ArcelorMittal национализирован! Впервые с 1982 года во Франции проведена национализация", - написал лидер партии Жак-Люк Меланшон в социальной сети Х.
Законопроект принят в первом чтении. Депутаты нижней палаты, заполнившие зал наполовину, одобрили его 125 голосами против 41.
Как отмечается, будущее законопроекта весьма неопределенно, и он, вероятно, столкнется с трудностями при принятии в сенате, где доминируют правые и центристы.
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , франция, arcelormittal
Экономика, Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, ArcelorMittal
Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект о национализации ArcelorMittal
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о национализации металлургической компании ArcelorMittal, передает агентство Франс Пресс.
Этот законопроект был внесен левой политической партией "Непокоренная Франция". Партия считает национализацию "единственным решением" для спасения сектора и 15 тысяч рабочих мест. Стоимость национализации оценивается в три миллиарда евро.
"Сегодня вечером в Национальном собрании перевернули страницу истории. ArcelorMittal национализирован! Впервые с 1982 года во Франции проведена национализация", - написал лидер партии Жак-Люк Меланшон в социальной сети Х.
Законопроект принят в первом чтении. Депутаты нижней палаты, заполнившие зал наполовину, одобрили его 125 голосами против 41.
Как отмечается, будущее законопроекта весьма неопределенно, и он, вероятно, столкнется с трудностями при принятии в сенате, где доминируют правые и центристы.