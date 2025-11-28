https://1prime.ru/20251128/parlament-865009247.html

Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal

Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal - 28.11.2025, ПРАЙМ

Парламент Франции одобрил законопроект о национализации ArcelorMittal

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о национализации металлургической компании ArcelorMittal, передает агентство... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T03:19+0300

2025-11-28T03:19+0300

2025-11-28T03:19+0300

экономика

мировая экономика

общество

франция

arcelormittal

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865009247.jpg?1764289147

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о национализации металлургической компании ArcelorMittal, передает агентство Франс Пресс. Этот законопроект был внесен левой политической партией "Непокоренная Франция". Партия считает национализацию "единственным решением" для спасения сектора и 15 тысяч рабочих мест. Стоимость национализации оценивается в три миллиарда евро. "Сегодня вечером в Национальном собрании перевернули страницу истории. ArcelorMittal национализирован! Впервые с 1982 года во Франции проведена национализация", - написал лидер партии Жак-Люк Меланшон в социальной сети Х. Законопроект принят в первом чтении. Депутаты нижней палаты, заполнившие зал наполовину, одобрили его 125 голосами против 41. Как отмечается, будущее законопроекта весьма неопределенно, и он, вероятно, столкнется с трудностями при принятии в сенате, где доминируют правые и центристы.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , франция, arcelormittal