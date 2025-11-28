Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38% - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/passazhiry-865018193.html
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38%
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38% - 28.11.2025, ПРАЙМ
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38%
Двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте между Россией и Китаем за 10 месяцев 2025 года увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T11:24+0300
2025-11-28T11:24+0300
бизнес
россия
китай
рф
пекин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_0:314:3031:2019_1920x0_80_0_0_f0593fac58c118ecf32a57d8a54b2f6c.jpg
ПЕКИН, 28 ноя - ПРАЙМ. Двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте между Россией и Китаем за 10 месяцев 2025 года увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение КНР безвизового режима для граждан РФ, сообщает в пятницу посольство РФ в Китае. Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный директор авиакомпании Юй Чаоцзе в ходе встречи в российском посольстве в Пекине обсудили перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем. "В ходе беседы обсуждались состояние и перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем. Отмечено, что за 10 месяцев текущего года двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение безвизового режима въезда в КНР для российских граждан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Глава российской дипмиссии предложил рассмотреть возможность организации "Хайнаньскими авиалиниями" новых рейсов в ряд российских регионов, отметив наличие там развитой аэропортовой инфраструктуры, а также востребованность таких решений для расширения двусторонних деловых и туристических обменов.
https://1prime.ru/20251121/vagon-864802076.html
китай
рф
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_8c953e9cf5c48ab2f26c2f47c6b9c7cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, рф, пекин
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин
11:24 28.11.2025
 
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38%

Поток авиапассажиров между Россией и Китаем за январь-октябрь 2025 года вырос на 38%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 28 ноя - ПРАЙМ. Двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте между Россией и Китаем за 10 месяцев 2025 года увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение КНР безвизового режима для граждан РФ, сообщает в пятницу посольство РФ в Китае.
Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный директор авиакомпании Юй Чаоцзе в ходе встречи в российском посольстве в Пекине обсудили перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем.
"В ходе беседы обсуждались состояние и перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем. Отмечено, что за 10 месяцев текущего года двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение безвизового режима въезда в КНР для российских граждан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Глава российской дипмиссии предложил рассмотреть возможность организации "Хайнаньскими авиалиниями" новых рейсов в ряд российских регионов, отметив наличие там развитой аэропортовой инфраструктуры, а также востребованность таких решений для расширения двусторонних деловых и туристических обменов.
Поезд Пекин – Улан-Батор – Москва Китайских железных дорог (КЖД) - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем
21 ноября, 17:45
 
БизнесРОССИЯКИТАЙРФПекин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала