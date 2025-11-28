https://1prime.ru/20251128/passazhiry-865018193.html

Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38%

2025-11-28T11:24+0300

бизнес

россия

китай

рф

пекин

ПЕКИН, 28 ноя - ПРАЙМ. Двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте между Россией и Китаем за 10 месяцев 2025 года увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение КНР безвизового режима для граждан РФ, сообщает в пятницу посольство РФ в Китае. Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный директор авиакомпании Юй Чаоцзе в ходе встречи в российском посольстве в Пекине обсудили перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем. "В ходе беседы обсуждались состояние и перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем. Отмечено, что за 10 месяцев текущего года двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение безвизового режима въезда в КНР для российских граждан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Глава российской дипмиссии предложил рассмотреть возможность организации "Хайнаньскими авиалиниями" новых рейсов в ряд российских регионов, отметив наличие там развитой аэропортовой инфраструктуры, а также востребованность таких решений для расширения двусторонних деловых и туристических обменов.

