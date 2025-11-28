https://1prime.ru/20251128/passazhiry-865018193.html
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38%
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38% - 28.11.2025, ПРАЙМ
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38%
Двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте между Россией и Китаем за 10 месяцев 2025 года увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T11:24+0300
2025-11-28T11:24+0300
2025-11-28T11:24+0300
бизнес
россия
китай
рф
пекин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_0:314:3031:2019_1920x0_80_0_0_f0593fac58c118ecf32a57d8a54b2f6c.jpg
ПЕКИН, 28 ноя - ПРАЙМ. Двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте между Россией и Китаем за 10 месяцев 2025 года увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение КНР безвизового режима для граждан РФ, сообщает в пятницу посольство РФ в Китае. Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный директор авиакомпании Юй Чаоцзе в ходе встречи в российском посольстве в Пекине обсудили перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем. "В ходе беседы обсуждались состояние и перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем. Отмечено, что за 10 месяцев текущего года двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение безвизового режима въезда в КНР для российских граждан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Глава российской дипмиссии предложил рассмотреть возможность организации "Хайнаньскими авиалиниями" новых рейсов в ряд российских регионов, отметив наличие там развитой аэропортовой инфраструктуры, а также востребованность таких решений для расширения двусторонних деловых и туристических обменов.
https://1prime.ru/20251121/vagon-864802076.html
китай
рф
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_8c953e9cf5c48ab2f26c2f47c6b9c7cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, рф, пекин
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем вырос на 38%
Поток авиапассажиров между Россией и Китаем за январь-октябрь 2025 года вырос на 38%
ПЕКИН, 28 ноя - ПРАЙМ. Двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте между Россией и Китаем за 10 месяцев 2025 года увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение КНР безвизового режима для граждан РФ, сообщает в пятницу посольство РФ в Китае.
Посол России в Китае
Игорь Моргулов и генеральный директор авиакомпании Юй Чаоцзе в ходе встречи в российском посольстве в Пекине
обсудили перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем.
"В ходе беседы обсуждались состояние и перспективы развития авиасообщения между Россией и Китаем. Отмечено, что за 10 месяцев текущего года двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение безвизового режима въезда в КНР для российских граждан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Глава российской дипмиссии предложил рассмотреть возможность организации "Хайнаньскими авиалиниями" новых рейсов в ряд российских регионов, отметив наличие там развитой аэропортовой инфраструктуры, а также востребованность таких решений для расширения двусторонних деловых и туристических обменов.
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем