Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста - 28.11.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста - 28.11.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста
Многие предпенсионеры не знают, что могут реализовать часть своих пенсионных прав, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. Об этом агентству "Прайм"... | 28.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Многие предпенсионеры не знают, что могут реализовать часть своих пенсионных прав, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. Об этом агентству "Прайм" рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Страховую пенсию по старости можно получить только при достижении установленного пенсионного возраста — в 2026 году этот порог составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. "А вот право на пенсионные накопления, согласно закону "О накопительной пенсии", возникает раньше — в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - поясняет юрист.Чтобы оформить выплату, предпенсионеру необходимо обратиться с заявлением непосредственно в Социальный фонд России. Перед обращением стоит изучить актуальную выписку из своего индивидуального лицевого счета, которая доступна через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР.Детальная информация о состоянии пенсионных накоплений отражена в разделах 3 и 4, уточнил Виноградов.Подать заявление можно через те же электронные сервисы, а также при личном визите в Фонд или через МФЦ. Стандартный срок рассмотрения полного пакета документов составляет 10 рабочих дней, а в случае положительного решения средства поступят на указанный банковский счет в течение следующего месяца."Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения", разъясняет профессор ВШЭ.Первый вариант — единовременная выплата всей суммы накоплений. Этот способ доступен, если рассчитанный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году, при установленном прожиточном минимуме в 15 250 рублей, максимальный размер единовременной выплаты составляет 1 525 рублей. Согласно проекту федерального бюджета в 2026 году прожиточный минимум составит 16 288 рублей.Второй вариант — срочная пенсионная выплата, которая назначается на определенный период, выбранный самим гражданином, но не менее 10 лет. Такой формат подходит прежде всего тем, кто формировал накопления за счет добровольных взносов в рамках программы софинансирования или материнского капитала.Третий вариант — накопительная пенсия, которая назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Этот способ применяется по умолчанию, когда размер накоплений превышает установленный для единовременной выплаты порог, а гражданин не выбирает срочную выплату.Выбор конкретного варианта, подчеркивает эксперт, зависит не только от предпочтений человека, но и от объективных параметров — размера накопленной суммы и источников ее формирования.Те, кто имеет право на досрочную страховую пенсию, могут претендовать на получение накоплений одновременно с выходом на льготную пенсию. При этом сохраняется возможность выбора между различными способами выплаты в зависимости от размера накоплений.Если безработный предпенсионер в течение двух лет не может найти работу с помощью центров занятости населения, он может также оформить досрочную пенсию. "Важно понимать, что в этом случае пенсия назначается не автоматически, а только по предложению центра занятости и при строгом соблюдении ряда условий. Ее расчет носит индивидуальный характер и зависит не только от общего страхового стажа, но и от возраста заявителя, накопленных пенсионных коэффициентов, а для отдельных категорий — от особых условий труда", - указывает Виноградов.После достижения общеустановленного пенсионного возраста, который в 2026 году составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, граждане вправе обратиться за оформлением страховой пенсии по старости, при наличии необходимых лет стажа и количества пенсионных баллов. С 2026 года подавать заявление в СФР для оформления уже не нужно, это будет происходить автоматически.
02:02 28.11.2025
 
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста

Профессор Виноградов рассказал о полагающихся до назначения пенсии выплатах

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Многие предпенсионеры не знают, что могут реализовать часть своих пенсионных прав, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. Об этом агентству "Прайм" рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Страховую пенсию по старости можно получить только при достижении установленного пенсионного возраста — в 2026 году этот порог составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.
"А вот право на пенсионные накопления, согласно закону "О накопительной пенсии", возникает раньше — в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - поясняет юрист.
Чтобы оформить выплату, предпенсионеру необходимо обратиться с заявлением непосредственно в Социальный фонд России. Перед обращением стоит изучить актуальную выписку из своего индивидуального лицевого счета, которая доступна через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР.
Детальная информация о состоянии пенсионных накоплений отражена в разделах 3 и 4, уточнил Виноградов.
Подать заявление можно через те же электронные сервисы, а также при личном визите в Фонд или через МФЦ. Стандартный срок рассмотрения полного пакета документов составляет 10 рабочих дней, а в случае положительного решения средства поступят на указанный банковский счет в течение следующего месяца.
"Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения", разъясняет профессор ВШЭ.
Первый вариант — единовременная выплата всей суммы накоплений. Этот способ доступен, если рассчитанный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году, при установленном прожиточном минимуме в 15 250 рублей, максимальный размер единовременной выплаты составляет 1 525 рублей. Согласно проекту федерального бюджета в 2026 году прожиточный минимум составит 16 288 рублей.
Второй вариант — срочная пенсионная выплата, которая назначается на определенный период, выбранный самим гражданином, но не менее 10 лет. Такой формат подходит прежде всего тем, кто формировал накопления за счет добровольных взносов в рамках программы софинансирования или материнского капитала.
Третий вариант — накопительная пенсия, которая назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Этот способ применяется по умолчанию, когда размер накоплений превышает установленный для единовременной выплаты порог, а гражданин не выбирает срочную выплату.
Выбор конкретного варианта, подчеркивает эксперт, зависит не только от предпочтений человека, но и от объективных параметров — размера накопленной суммы и источников ее формирования.
Те, кто имеет право на досрочную страховую пенсию, могут претендовать на получение накоплений одновременно с выходом на льготную пенсию. При этом сохраняется возможность выбора между различными способами выплаты в зависимости от размера накоплений.
Если безработный предпенсионер в течение двух лет не может найти работу с помощью центров занятости населения, он может также оформить досрочную пенсию. "Важно понимать, что в этом случае пенсия назначается не автоматически, а только по предложению центра занятости и при строгом соблюдении ряда условий. Ее расчет носит индивидуальный характер и зависит не только от общего страхового стажа, но и от возраста заявителя, накопленных пенсионных коэффициентов, а для отдельных категорий — от особых условий труда", - указывает Виноградов.
После достижения общеустановленного пенсионного возраста, который в 2026 году составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, граждане вправе обратиться за оформлением страховой пенсии по старости, при наличии необходимых лет стажа и количества пенсионных баллов. С 2026 года подавать заявление в СФР для оформления уже не нужно, это будет происходить автоматически.
 
