В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцем для пенсии - 28.11.2025
В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцем для пенсии
общество
рф
михаил мишустин
госдума
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об учете времени службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, документ доступен в думской электронной базе. "В рамках дальнейшего совершенствования мер социальной поддержки участников специальной военной операции предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с Федеральным законом "Об обороне", при назначении пенсий в соответствии с Законом № 4468-1", - сказано в документе. Как отметил ранее председатель правительства России Михаил Мишустин, период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости, теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.
рф
общество , рф, михаил мишустин, госдума
Общество , РФ, Михаил Мишустин, Госдума
00:00 28.11.2025
 
В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцем для пенсии

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об учете времени службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, документ доступен в думской электронной базе.
"В рамках дальнейшего совершенствования мер социальной поддержки участников специальной военной операции предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с Федеральным законом "Об обороне", при назначении пенсий в соответствии с Законом № 4468-1", - сказано в документе.
Как отметил ранее председатель правительства России Михаил Мишустин, период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости, теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.
ОбществоРФМихаил МишустинГосдума
 
 
