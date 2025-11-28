https://1prime.ru/20251128/pensii-865006884.html

В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцем для пенсии

В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцем для пенсии

общество

рф

михаил мишустин

госдума

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об учете времени службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, документ доступен в думской электронной базе. "В рамках дальнейшего совершенствования мер социальной поддержки участников специальной военной операции предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с Федеральным законом "Об обороне", при назначении пенсий в соответствии с Законом № 4468-1", - сказано в документе. Как отметил ранее председатель правительства России Михаил Мишустин, период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости, теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.

рф

