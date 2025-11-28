Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии - 28.11.2025
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии - 28.11.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T14:07+0300
2025-11-28T14:07+0300
общество
владимир путин
вячеслав володин
госдума
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по обороне. Он отметил, что "решение вопросов социальной поддержки наших бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении - приоритет для депутатов". Инициативой, подготовленной во исполнение поручения президента России Владимира Путина, предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях. Время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении. "В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами. Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях", - добавил Володин.
общество , владимир путин, вячеслав володин, госдума, вс рф
Общество , Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, ВС РФ
14:07 28.11.2025
 
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

Володин: Госдума до конца сессии обсудит учет службы добровольцем в пенсии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по обороне.
Он отметил, что "решение вопросов социальной поддержки наших бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении - приоритет для депутатов".
Инициативой, подготовленной во исполнение поручения президента России Владимира Путина, предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях. Время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.
"В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами. Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях", - добавил Володин.
Общество Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума ВС РФ
 
 
