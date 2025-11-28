https://1prime.ru/20251128/pensiya-865021946.html

Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по обороне. Он отметил, что "решение вопросов социальной поддержки наших бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении - приоритет для депутатов". Инициативой, подготовленной во исполнение поручения президента России Владимира Путина, предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях. Время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении. "В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами. Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях", - добавил Володин.

