Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров, сообщил Песков - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/peregovory-865019714.html
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров, сообщил Песков
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров, сообщил Песков - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров, сообщил Песков
Выхода к прессе после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве не планируется, заявил пресс-секретарь... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T12:24+0300
2025-11-28T12:27+0300
россия
москва
венгрия
рф
виктор орбан
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848075_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5b1251d5e70528c0708ee32372a686ee.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Выхода к прессе после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в пятницу проведет в Москве встречу с Орбаном. "Нет, никакого подхода не планируется. Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли выход к прессе по итогам встречи.
https://1prime.ru/20251128/peskov-865019452.html
москва
венгрия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848075_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_72c15d88de11d883a2336bbe713cf3f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, венгрия, рф, виктор орбан, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, РФ, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:24 28.11.2025 (обновлено: 12:27 28.11.2025)
 
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров, сообщил Песков

Песков: выхода к прессе после переговоров Путина и Орбана в Москве не планируется

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Выхода к прессе после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в пятницу проведет в Москве встречу с Орбаном.
"Нет, никакого подхода не планируется. Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли выход к прессе по итогам встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков сообщил время встречи Путина и Орбана в Москве
12:13
 
РОССИЯМОСКВАВЕНГРИЯРФВиктор ОрбанВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала