Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров, сообщил Песков
2025-11-28T12:24+0300
2025-11-28T12:24+0300
2025-11-28T12:27+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Выхода к прессе после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в пятницу проведет в Москве встречу с Орбаном. "Нет, никакого подхода не планируется. Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли выход к прессе по итогам встречи.
