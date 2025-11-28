https://1prime.ru/20251128/peskov-865019221.html
Песков заявил о проблемах с легитимностью у Зеленского
Песков заявил о проблемах с легитимностью у Зеленского - 28.11.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о проблемах с легитимностью у Зеленского
У Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию, заявил пресс-секретарь президента России... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T12:02+0300
2025-11-28T12:02+0300
2025-11-28T12:03+0300
общество
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно есть проблема с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251128/vstrecha-865018925.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Общество , УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков заявил о проблемах с легитимностью у Зеленского
Песков: у Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы