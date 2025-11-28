https://1prime.ru/20251128/peskov-865019221.html

Песков заявил о проблемах с легитимностью у Зеленского

2025-11-28T12:02+0300

общество

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно есть проблема с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию", - сказал Песков журналистам.

украина

общество , украина, дмитрий песков, владимир зеленский