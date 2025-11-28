Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков сообщил о передаче России основных параметров плана США - 28.11.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил о передаче России основных параметров плана США
Песков сообщил о передаче России основных параметров плана США
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве были переданы Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Основные параметры (плана США по Украине - ред.) были переданы, да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли передан план США по Украине Москве после его обсуждения на встрече в Женеве.
россия, сша, украина, женева, дмитрий песков
РОССИЯ, США, УКРАИНА, ЖЕНЕВА, Дмитрий Песков
12:11 28.11.2025
 
Песков сообщил о передаче России основных параметров плана США

Песков: основные параметры плана США по Украине были переданы Москве

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве были переданы Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Основные параметры (плана США по Украине - ред.) были переданы, да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли передан план США по Украине Москве после его обсуждения на встрече в Женеве.
Песков заявил о проблемах с легитимностью у Зеленского
12:02
 
