Песков сообщил о передаче России основных параметров плана США

Основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве были переданы Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 28.11.2025
россия
сша
украина
женева
дмитрий песков
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве были переданы Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Основные параметры (плана США по Украине - ред.) были переданы, да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли передан план США по Украине Москве после его обсуждения на встрече в Женеве.
