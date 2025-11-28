https://1prime.ru/20251128/peskov-865019343.html

Песков сообщил о передаче России основных параметров плана США

Песков сообщил о передаче России основных параметров плана США - 28.11.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил о передаче России основных параметров плана США

Основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве были переданы Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T12:11+0300

2025-11-28T12:11+0300

2025-11-28T12:11+0300

россия

сша

украина

женева

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве были переданы Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Основные параметры (плана США по Украине - ред.) были переданы, да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли передан план США по Украине Москве после его обсуждения на встрече в Женеве.

https://1prime.ru/20251128/peskov-865019221.html

сша

украина

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, женева, дмитрий песков