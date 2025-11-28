https://1prime.ru/20251128/peskov-865019452.html
Песков сообщил время встречи Путина и Орбана в Москве
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве ожидается после 13.00 часов по московскому времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин в пятницу проведет в Москве встречу с Орбаном. "После часа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, во сколько ожидать встречу.
