Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков сообщил время встречи Путина и Орбана в Москве - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/peskov-865019452.html
Песков сообщил время встречи Путина и Орбана в Москве
Песков сообщил время встречи Путина и Орбана в Москве - 28.11.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил время встречи Путина и Орбана в Москве
Встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве ожидается после 13.00 часов по московскому времени, заявил пресс-секретарь | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T12:13+0300
2025-11-28T12:14+0300
россия
общество
москва
венгрия
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве ожидается после 13.00 часов по московскому времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин в пятницу проведет в Москве встречу с Орбаном. "После часа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, во сколько ожидать встречу.
https://1prime.ru/20251128/vstrecha-865018925.html
москва
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_20786c6349c6f4f16a9010482c674a8e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
12:13 28.11.2025 (обновлено: 12:14 28.11.2025)
 
Песков сообщил время встречи Путина и Орбана в Москве

Песков: встреча Путина и Орбана ожидается после 13.00 по московскому времени

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве ожидается после 13.00 часов по московскому времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин в пятницу проведет в Москве встречу с Орбаном.
"После часа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, во сколько ожидать встречу.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
В Кремле подтвердили встречу Путина с Орбаном в Москве
11:50
 
РОССИЯОбществоМОСКВАВЕНГРИЯВладимир ПутинВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала