Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине, заявил Песков

Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине, все будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T12:30+0300

общество

украина

рф

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине, все будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, шла ли речь только о Донбассе или о Запорожской и Херсонской областях в административных границах тоже в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий, тогда и прекратятся боевые действия.

украина

рф

2025

