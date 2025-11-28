https://1prime.ru/20251128/peskov-865020014.html
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил - 28.11.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
Предложение президента РФ Владимира Путина о перевооружении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным оружием РФ было позитивно... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T12:46+0300
2025-11-28T12:46+0300
2025-11-28T12:46+0300
россия
общество
рф
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_fa2d39401254017163b0417b4e087e7c.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина о перевооружении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным оружием РФ было позитивно встречено государствами-членами организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это было в целом позитивно встречено государствами-членами ОДКБ, сейчас это будет дальше проговариваться", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251128/peskov-865019849.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_909ff67ee618023c121dc45a29ff2a71.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
Песков: идея Путина о перевооружении сил ОДКБ оружием РФ была встречена позитивно