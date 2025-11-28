https://1prime.ru/20251128/peskov-865020014.html

Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил

Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил - 28.11.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил

Предложение президента РФ Владимира Путина о перевооружении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным оружием РФ было позитивно... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T12:46+0300

2025-11-28T12:46+0300

2025-11-28T12:46+0300

россия

общество

рф

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_fa2d39401254017163b0417b4e087e7c.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина о перевооружении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным оружием РФ было позитивно встречено государствами-членами организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это было в целом позитивно встречено государствами-членами ОДКБ, сейчас это будет дальше проговариваться", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20251128/peskov-865019849.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, дмитрий песков, владимир путин