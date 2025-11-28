Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина о перевооружении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным оружием РФ было позитивно встречено государствами-членами организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это было в целом позитивно встречено государствами-членами ОДКБ, сейчас это будет дальше проговариваться", - сказал Песков журналистам.
12:46 28.11.2025
 
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил

Песков: идея Путина о перевооружении сил ОДКБ оружием РФ была встречена позитивно

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина о перевооружении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным оружием РФ было позитивно встречено государствами-членами организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это было в целом позитивно встречено государствами-членами ОДКБ, сейчас это будет дальше проговариваться", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине, заявил Песков
12:30
 
РОССИЯОбществоРФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
