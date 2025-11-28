https://1prime.ru/20251128/peskov-865023933.html

Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине

2025-11-28T15:48+0300

россия

общество

украина

рф

дмитрий песков

владимир зеленский

набу

рада

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным. "Там происходит коррупционный скандал, причем грандиозный", - сказал Песков в эфире "Первого канала". В пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко * (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

россия, общество , украина, рф, дмитрий песков, владимир зеленский, набу, рада