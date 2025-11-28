https://1prime.ru/20251128/peskov-865024064.html
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала - 28.11.2025, ПРАЙМ
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек крайне негативные последствия для Киева от коррупционного скандала, отметив, что пока нельзя... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T15:51+0300
2025-11-28T15:51+0300
2025-11-28T15:51+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
рф
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек крайне негативные последствия для Киева от коррупционного скандала, отметив, что пока нельзя спрогнозировать, какими именно они будут. Комментируя сообщения об обысках у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине "шатает во все стороны" политическую систему этой страны. "Какие будут последствия - очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко * (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20251128/peskov-865023933.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, киев, рф, дмитрий песков, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала
Песков: коррупционный скандал крайне негативно повлияет на позицию Киева