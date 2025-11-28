Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала - 28.11.2025
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала
2025-11-28T15:51+0300
2025-11-28T15:51+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
рф
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
киев
рф
общество , мировая экономика, украина, киев, рф, дмитрий песков, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
15:51 28.11.2025
 
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала

Песков: коррупционный скандал крайне негативно повлияет на позицию Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек крайне негативные последствия для Киева от коррупционного скандала, отметив, что пока нельзя спрогнозировать, какими именно они будут.
Комментируя сообщения об обысках у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине "шатает во все стороны" политическую систему этой страны.
"Какие будут последствия - очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко * (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Заголовок открываемого материала