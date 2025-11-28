https://1prime.ru/20251128/peskov-865024064.html

Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек крайне негативные последствия для Киева от коррупционного скандала, отметив, что пока нельзя спрогнозировать, какими именно они будут. Комментируя сообщения об обысках у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине "шатает во все стороны" политическую систему этой страны. "Какие будут последствия - очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко * (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

