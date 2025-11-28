Скандал на Украине может усложнить диалог Киева с США, заявил Песков

https://1prime.ru/20251128/peskov-865024782.html
Коррупционный скандал на Украине может осложнить процесс переговоров Киева с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-11-28T16:18+0300
2025-11-28T16:18+0300
2025-11-28T16:18+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Коррупционный скандал на Украине может осложнить процесс переговоров Киева с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас трудно что-то спрогнозировать, но, действительно, этот скандал, он может осложнить этот процесс (переговоров Киева с США - ред.)", - сказал Песков в эфире Первого канала. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
