Скандал на Украине может усложнить диалог Киева с США, заявил Песков - 28.11.2025
Скандал на Украине может усложнить диалог Киева с США, заявил Песков
Скандал на Украине может усложнить диалог Киева с США, заявил Песков - 28.11.2025, ПРАЙМ
Скандал на Украине может усложнить диалог Киева с США, заявил Песков
Коррупционный скандал на Украине может осложнить процесс переговоров Киева с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T16:18+0300
2025-11-28T16:18+0300
16:18 28.11.2025
 
Скандал на Украине может усложнить диалог Киева с США, заявил Песков

Песков: коррупционный скандал на Украине может осложнить диалог Киева с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Коррупционный скандал на Украине может осложнить процесс переговоров Киева с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас трудно что-то спрогнозировать, но, действительно, этот скандал, он может осложнить этот процесс (переговоров Киева с США - ред.)", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала
Песков предрек Киеву тяжелые последствия из-за коррупционного скандала
15:51
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине
15:48
 
