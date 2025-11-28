Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/peskov-865035138.html
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков - 28.11.2025, ПРАЙМ
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T23:09+0300
2025-11-28T23:09+0300
россия
общество
киев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Коррупция (в Киеве - ред.) вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы - это факт", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251128/ukhod-865034871.html
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , киев, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Киев, Дмитрий Песков
23:09 28.11.2025
 
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков

Песков: в Киеве была и есть коррупция вокруг денег, которые давали на войну европейцы

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Коррупция (в Киеве - ред.) вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы - это факт", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
На Украине вспомнили обещание Зеленского на фоне ухода Ермака
Вчера, 23:03
 
РОССИЯОбществоКиевДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала