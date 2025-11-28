https://1prime.ru/20251128/peskov-865035138.html
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков - 28.11.2025, ПРАЙМ
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T23:09+0300
2025-11-28T23:09+0300
2025-11-28T23:09+0300
россия
общество
киев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Коррупция (в Киеве - ред.) вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы - это факт", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251128/ukhod-865034871.html
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , киев, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Киев, Дмитрий Песков
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег европейцев, считает Песков
Песков: в Киеве была и есть коррупция вокруг денег, которые давали на войну европейцы