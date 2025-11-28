https://1prime.ru/20251128/peskov-865035138.html

Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 28.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Коррупция (в Киеве - ред.) вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы - это факт", - сказал Песков журналистам.

