Путин примет Уиткоффа на следующей неделе, сообщил Песков - 28.11.2025
Путин примет Уиткоффа на следующей неделе, сообщил Песков
2025-11-28T23:14+0300
2025-11-28T23:14+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В первой половине недели. Мы объявим день своевременно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча Путина с Уиткоффом.
сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, политика
США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, политика
23:14 28.11.2025
 
Путин примет Уиткоффа на следующей неделе, сообщил Песков

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В первой половине недели. Мы объявим день своевременно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча Путина с Уиткоффом.
