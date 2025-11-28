https://1prime.ru/20251128/peskov-865035286.html
Путин примет Уиткоффа на следующей неделе, сообщил Песков
Путин примет Уиткоффа на следующей неделе, сообщил Песков - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин примет Уиткоффа на следующей неделе, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил пресс-секретарь главы... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T23:14+0300
2025-11-28T23:14+0300
2025-11-28T23:14+0300
сша
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862582938_0:248:3125:2006_1920x0_80_0_0_e6feb9288fdcd377c4759df586dd26f2.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В первой половине недели. Мы объявим день своевременно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча Путина с Уиткоффом.
https://1prime.ru/20251128/siyyarto-865029952.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862582938_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_e825765b6dc125477b9780f393ea5fda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, политика
США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, политика
Путин примет Уиткоффа на следующей неделе, сообщил Песков
Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели