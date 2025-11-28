Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области отменили план "Ковёр" и режим беспилотной опасности - 28.11.2025
В Пензенской области отменили план "Ковёр" и режим беспилотной опасности
общество
экономика
САРАТОВ, 28 ноя - ПРАЙМ. План "Ковёр" и режим беспилотной опасности отменены в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем Telegram-канале в 7.06 мск. О введении режима опасности атаки БПЛА Мельниченко сообщал в 23.40 мск в четверг. План "Ковер" начал действовать в 0.35 мск в пятницу.
общество
Общество , Экономика
07:27 28.11.2025
 
САРАТОВ, 28 ноя - ПРАЙМ. План "Ковёр" и режим беспилотной опасности отменены в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем Telegram-канале в 7.06 мск.
О введении режима опасности атаки БПЛА Мельниченко сообщал в 23.40 мск в четверг. План "Ковер" начал действовать в 0.35 мск в пятницу.
 
