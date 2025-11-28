https://1prime.ru/20251128/plan-865013299.html

В Пензенской области отменили план "Ковёр" и режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили план "Ковёр" и режим беспилотной опасности - 28.11.2025, ПРАЙМ

В Пензенской области отменили план "Ковёр" и режим беспилотной опасности

План "Ковёр" и режим беспилотной опасности отменены в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T07:27+0300

2025-11-28T07:27+0300

2025-11-28T07:27+0300

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865013299.jpg?1764304034

САРАТОВ, 28 ноя - ПРАЙМ. План "Ковёр" и режим беспилотной опасности отменены в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем Telegram-канале в 7.06 мск. О введении режима опасности атаки БПЛА Мельниченко сообщал в 23.40 мск в четверг. План "Ковер" начал действовать в 0.35 мск в пятницу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество