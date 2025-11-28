https://1prime.ru/20251128/plan-865013299.html
В Пензенской области отменили план "Ковёр" и режим беспилотной опасности
2025-11-28T07:27+0300
2025-11-28T07:27+0300
2025-11-28T07:27+0300
САРАТОВ, 28 ноя - ПРАЙМ. План "Ковёр" и режим беспилотной опасности отменены в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем Telegram-канале в 7.06 мск.
О введении режима опасности атаки БПЛА Мельниченко сообщал в 23.40 мск в четверг. План "Ковер" начал действовать в 0.35 мск в пятницу.
